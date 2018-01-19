Скандал вокруг Рейнсалу продолжается: реформисты и Свободная партия хотят его отставки

Фракции Партии реформ и Свободной партии в Рийгикогу решили на этой неделе инициировать вотум недоверия в отношении министра юстиции Урмаса Рейнсалу (IRL) в связи с его скандальным высказыванием на тему насилия против женщин.

По словам вице-председателя фракции рефермистов Марис Лаури, речь министра, как и его поведение, были очень обидными и высмеивали действия, направленные против насилия.

Урмас Рейнсалу в своей статье-мнении в Eesti Päevaleht встал на защиту применившего в 2016 году насилие в отношении актрисы тогда еще директора театра NO99 Тийта Оясоо. Рейнсалу назвал ”кудахтаньем” массовое обращение против того, чтобы Оясоо был привлечен к созданию художественной программы приема в честь юбилея ЭР.

”Я не знаком с Оясоо. Наверное, как человек он не подарок. Когда меня в свое время спросили мнения о его случае, когда он пошел на согласительное производство, то я осудил применение насилия в отношении женщин, но в свете сегодняшнего письма я даже сожалею о том заявлении. Потому что публичное недовольство приняло масштабы коллективного транса при сожжении ведьм. Создалось впечатление, что пойман величайший преступник всех времен и народов. Чикатило”, — написал Рейнсалу.