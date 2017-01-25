Скандал вокруг продажи Arsenal: Рыйвас обнародовал протоколы собраний RKAS

Член Рийгикогу Таави Рыйвас в 2007-2013 гг занимал должность председателя совета Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Факт продажи RKAS торгового центра Arsenal привлекает внимание общественности тем, что одним из владельцев центра стал однопартиец Рыйваса Райн Розиманнус, а непосредственно перед продажей недвижимости в совет входила и Кейт Пентус-Розиманнус.

Рыйвас обнародовал протоколы собрания совета, которые показывают, как происходил процесс продажи.

Из документов следует, что на собрании совета в августе 2011 года было принято решение перенять у Министерства обороны принадлежащую AS Erika Neli недвижимость бывшего оружейного завода Arsenal, так министерство больше не вело там деятельность. Согласно протоколу 2012 года, совет решил приобрести все 9 единиц недвижимого имущества разом, и после ликвидации предприятия деньги поступили на счет RKAS.

”RKAS продавало и продает недвижимость только посредством открытых аукционов. Точно также была продана недвижимость и в данном случае, — сказал Рыйвас. — Занимавшиеся организацией конкурса работники RKAS заверили меня, что для участников не было установлено никаких особых требований или ограничений. Если бы наибольшую цену предложила Fixor Holding (принадлежащее Эдгару Сависаару товарищество с ограниченной ответственностью, которым руководит его сын Эрки Сависаар — прим.ред) или автомойка Värvilised (товарищество с ограниченной ответственностью, основанное при участии Юри Ратаса — прим.ред.), то недвижимость была бы продана им”.

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С документами можно ознакомиться здесь и здесь.

Напомним, что инвестиция политика Райна Розиманнуса в виде опциона была скрыта за именем его хорошего знакомого, инвестиционного банкира и девелопера недвижимости Ааду Оя, являющегося руководителем и совладельцем фирмы Arsenal Center, пишут "Деловые Ведомости".

До недавних рождественских праздников совладельцем компании AO Arenduse, принадлежавшей до сих пор Ааду Оя, стало сингапурское предприятие Roy & Klas Pte.Ltd. За этим предприятием и стоит Розиманнус, пишет газета.

По словам самого Розиманнуса, на тот момент сделку решили оформить как опцион, поскольку девелоперский проект нужно было осуществлять в находящемся под властью Эдгара Сависаара Таллинне Как объяснил не последний в Партии реформ человек, на тот момент не было полной уверенности в том, что его партийная принадлежность не станет поводом для предвзятого отношения.