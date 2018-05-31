31.05.2018, 17:10

”Скандал” вокруг гражданства министра Андреса Анвельта: имел ли право получить его по рождению?

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rus.delfi.ee
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Andres Anvelt
Andres AnveltFoto: Ilmar Saabas

В газете Õhtuleht историк Яак Валге утверждает, что министр внутренних дел Андрес Анвельт не является гражданином Эстонии по рождению. Как известно, в начале прошлого века оба деда Анвельта были на стороне большевиков и, как пишет Валге, хотели уничтожить Эстонское государство.

Министерство внутренних дел опровергло данное утверждение. Пресс-сектерарь министерства Карин Казе сообщила Delfi, что Анвельт получил гражданство в 1992 году в процессе натурализации, но его отец был гражданином Эстонии по рождению, как и его бабушка, соответственно таковым является и сам Андрес Анвельт.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор встал на защиту своего однопартийца. По его словам, неправильно, что издание не объяснило читателям, что такое ”натурализация”, и не знающий значение термина читатель уверен, что Анвельт не должен было получить гражданство.

"Андрес Анвельт получил гражданство так, как и все те, у кого его до этого не было. Совершенно обычным путем, как и тысячи других”, — отметил Анвельт.

Как значится на сайте Полиции и погранохраны, гражданство Эстонии в порядке натурализации с момента рождения получает: не достигший 15-летнего возраста несовершеннолетний, родившийся в Эстонии, или прибывший в Эстонию на постоянное место жительства сразу после рождения с одним из родителей или с родителями, если его родители, либо родитель, воспитывающий ребенка один без участия другого родителя, которых ни одно государство на основании действующих законов не признает своими гражданами, на момент рождения ребёнка не менее пяти лет на законных основаниях проживали в Эстонии.

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