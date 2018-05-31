”Скандал” вокруг гражданства министра Андреса Анвельта: имел ли право получить его по рождению?

В газете Õhtuleht историк Яак Валге утверждает, что министр внутренних дел Андрес Анвельт не является гражданином Эстонии по рождению. Как известно, в начале прошлого века оба деда Анвельта были на стороне большевиков и, как пишет Валге, хотели уничтожить Эстонское государство.

Министерство внутренних дел опровергло данное утверждение. Пресс-сектерарь министерства Карин Казе сообщила Delfi, что Анвельт получил гражданство в 1992 году в процессе натурализации, но его отец был гражданином Эстонии по рождению, как и его бабушка, соответственно таковым является и сам Андрес Анвельт.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор встал на защиту своего однопартийца. По его словам, неправильно, что издание не объяснило читателям, что такое ”натурализация”, и не знающий значение термина читатель уверен, что Анвельт не должен было получить гражданство.

"Андрес Анвельт получил гражданство так, как и все те, у кого его до этого не было. Совершенно обычным путем, как и тысячи других”, — отметил Анвельт.