Скандал вокруг Eesti Kontsert продолжается: сменен весь его совет

Беспорядок при выборе главы Eesti Kontsert кончился тем, что без своих мест остались и другие члены совета. Теперь же сформирован его новый состав.
В приказе министра культуры Индрека Саара значится, что в новый состав в течение следующих трех лет будут входить: Олари Эльтс, Андрес Кальюсте, Тоомас Сийтан, Тарви Ситс, Регина Вяллик и Мерле Пыльд.
Ввиду скандала недавно из совета были отозваны председатель Индрек Лауль, Мадли-Лийз Партс, Маргус Пяртлас, Маарика Туузис, Тэа Варрак.
Напомним, как развивались события.
Лайне Рандъярв решила не продолжать споры с Eesti Kontsert, сосредоточиться на политике и баллотироваться на выборах в Рийгикогу.
Рандъярв сказала ERR, что не будет подавать в суд на Министерство культуры и Eesti Kontsert, поскольку не хочет ставить совет учреждения в неудобное положение. ”Я выхожу из этой некрасивой политической игры”, — заявила она и отметила, что многое, что было о ней сказано в связи с этой историей, неправда.
На вопрос о том, проведет ли она в случае своего избрания в Рийгикогу все отведенные четыре года, она ответила, что не хочет давать обещаний. ”Мне не хочется давать обещаний, а то в случае чего обвинят, что я не держу свое слово”, — сказала она.
В ближайшее время министр культуры Индрек Саар встретится с состоящим из пяти членов советом Eesti Kontsert, и выяснится, продолжит ли работу эта пятерка или нет.
Совет под ударом в связи с выборами руководителя Eesti Kontsert. Сначала единогласно дали зеленый свет Лайне Рандъярв, но на прошлой неделе конкурс признали недействительным. Рандъярв считает, что с ней поступили несправедливо, он также наняла юриста.
Индрек Саар сказал в прошлый четверг на пресс-конференции правительства, что совет должен объяснить свои соображения. Он отметил, что вопрос в том, мог ли совет избежать этой ситуации при помощи более четких правил. Он попросил у совета обзор того, как планировали процесс.