Скандал вокруг Eesti Kontsert продолжается: сменен весь его совет

В приказе министра культуры Индрека Саара значится, что в новый состав в течение следующих трех лет будут входить: Олари Эльтс, Андрес Кальюсте, Тоомас Сийтан, Тарви Ситс, Регина Вяллик и Мерле Пыльд.

Ввиду скандала недавно из совета были отозваны председатель Индрек Лауль, Мадли-Лийз Партс, Маргус Пяртлас, Маарика Туузис, Тэа Варрак.

Напомним, как развивались события.

Лайне Рандъярв решила не продолжать споры с Eesti Kontsert, сосредоточиться на политике и баллотироваться на выборах в Рийгикогу.

Рандъярв сказала ERR, что не будет подавать в суд на Министерство культуры и Eesti Kontsert, поскольку не хочет ставить совет учреждения в неудобное положение. ”Я выхожу из этой некрасивой политической игры”, — заявила она и отметила, что многое, что было о ней сказано в связи с этой историей, неправда.

На вопрос о том, проведет ли она в случае своего избрания в Рийгикогу все отведенные четыре года, она ответила, что не хочет давать обещаний. ”Мне не хочется давать обещаний, а то в случае чего обвинят, что я не держу свое слово”, — сказала она.