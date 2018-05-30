30.05.2018, 15:10

Скандал вокруг Дней Старого города: праздник начнется с постановки, возвеличивающей СССР?

 (139)
комментарий Света
rus.delfi.ee
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Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.

В комментариях ответил старейшина Кесклинн Владимир Свет: ”Успокойтесь и приходите в 19:00 на открытие Дней Старого города, и вы поймете, что этот номер посвящен историческому отрезку ХХ века. Я понимаю, что разгар выборов, но к этому стоит относиться спокойно. Будет славное представление”.

”Послушайте, великие художники и постановщики. Вы считаете, что какой-нибудь политик сам будет ставить постановку? Для этого существуют профи, в данном случае — постановщик Вахур Келлер и композитор Сийм Аймла, а также многие-многие другие. Приходите и посмотрите постановку полностью — она кончается подъемом сине-черно-белого флага — тогда и критикуйте”, — добавил старейшина.

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