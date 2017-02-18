Скандал в ТУ: студент обвиняет преподавателя в дискриминации по национальному признаку

Докторант Тартуского университета, армянин по национальности, обвинил преподавателя-иранца в дискриминации по национальному признаку, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

По утверждению студента, доцент кафедры компьютерного видения и робототехники отстранил его от работы исследовательской группы, отдав предпочтение ученикам-иранцам.

Армянин утверждает, что руководитель слишком поздно давал ему задания, поэтому ему часто приходилось по сути ночевать в лаборатории. Днем от него также требовалось присутствие в лаборатории, в то время как у иранцев был свободный график.

Дискриминация выражалась и в том, что студента не допускали до международных конференций, опять же, якобы предпочитая уроженцев Ирана. В итоге , как утверждает докторант, руководитель вынудил его написать заявление об уходе, чтобы взять на его место студента-иранца. Когда студент решил остаться в докторантуре, его перестали пускать в лабораторию.

По сообщению Тартуского университета, никакой дискриминации на национальной почве не было. К такому же мнению при рассмотрении жалобы студента пришел и Тартуский окружной суд, соответствующее решение которого недавно вступило в силу.