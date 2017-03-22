Скандал в EKRE: Марта Хельме обвиняют в захвате власти в отделении партии в Виймси

Бывший глава отделения EKRE в Виймси обвиняет Марта Хельме в том, что новое правление втихаря приняло в партию пару десятков новых членов.

Благодаря этому, по его словам, при помощи голосов ”новобранцев” сняли с должностей всех заслуженных деятелей, а новым главой отделения стал сын скандального политика.

”Так не делается, что за спиной принимают 17 новых членов, которых приводят на собрание и устраивают госпереворот”, — обвинил Хельме бывший глава отделения Виймси Юри Деркун.

17 марта состоялся съезд виймсиского отделения. На повестке дня был выбор новых глав. Деркун выдвигать свою кандидатуру заново не захотел, но вместо себя пожелал выдвинуть одного местного 35-летнего кайтселийтчика. К удивлению старых членов, на собрание явилось около пары десятков новых, которые все знали друг друга, но для остальных были чужими.

Правление приняло их в партию всего лишь день назад. Март Хельме назвал это ”деланием из мухи слона”.

Жалобу Деркуна должен рассмотреть суд чести EKRE. У самого у него план, по его словам, имеется.