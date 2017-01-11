По данным издания Eesti Päevaleht, бизнесмены еще перед выборами в Рийгикогу в 2015 году предлагали миллион евро партиям, которые поднимут семейные пособия, поэтому политикам уже давно было известно о подобном намерении и они могли принимать его во внимание при принятии решений.

Акционер Bigbank Парвел Пруунсильд не скрывает, что предприниматели обещали поддержку партиям, которые увеличат пособия для семей с тремя детьми до 500 евро. ”Мы говорили о том, что в случае создания такого механизма поддержки семей предприниматели поддержат партии, проголосовавшие за это нововведение, — сказал он. — Поскольку Партия реформ проголосовала за поднятие пособия до 400 евро, а за увеличение его еще на 100 евро не голосовала, то сумма пожертвований им немного меньше, чем другим партиям”.

Тем не менее, Пруунсильд подчеркнул, что никаких договоренностей с партиям не было. ”Ни одна партия сама не просила поддержки, и никаких конкретных договоренностей не было”, — отметил он.

По мнению члена антикоррупционной комиссии Рийгикогу, председателя оппозиционной EKRE Марта Хельме, делать партиям пожертвования взамен принятия поправок к закону неправильно. ”Это ненормальная практика. Эти предприниматели могли бы с таким же успехом основать фонд поддержки многодетных семей”, — сказал политик.

”Пожертвования нашей партии были относительно небольшими: до нескольких тысяч евро. По одной простой причине: мы все понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке”.

Согласно данным Delfi и Eesti Päevaleht, восемь крупных бизнесменов в конце 2016 года пожертвовали четырем партиям Рийгикогу почти 900 000 евро, так как новая коалиция серьезно повысила детские пособия.

Социал-демократическая партия, Партия реформ, Центристская партия и IRL получили по 28 000 евро от каждого из восьми предпринимателей. Сумма пожертвований общей сложностью составила почти 900 000 евро.

"Причиной послужило то, что эти партии серьезно повысили детские пособия. Как общие, так и для больших семей", — сообщил анонимный источник в понедельник вечером.

Внушительными средствами поддержали парламентские партии Карли Лимбот, Яан Таллинн, Хелдур Меэритс, Маргус Линнамяэ, Айвар Берзин, Прийт Аламяэ, Парвел Пруунсилд и Вахур Волл.