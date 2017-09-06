Скандал с эстонским Danske Bank: центральную роль сыграли дочери Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев — один из богатейших в мире глав государств. Его состояние предположительно достигает 500 млн долларов, рассказывает Ärileht.

К тому же у его жены и детей много имущества. Особенно выделяется дочь Лейла, у которой за душой имущество на 200 млн долларов. Она состоит в правлении важных отцовских оффшорных предприятий, как сообщают разные медиаканалы.

Президент Алиев учился в Московском госуниверситете, получив там докторскую степень по истории. К тому моменту у него уже была степень магистра по международным отношениям.

В 1994 году он занял место вице-президента Азербайджанской международной нефтяной компании. Пару лет спустя он стал также членом государственной Национальной ассамблеи и президентом Азербайджанского олимпийского комитета. В Европейском совете он был председателем азербайджанской делегации.

В 2003 году его выбрали премьер-министром. Через пару месяцев заболел президент республики, его отец, Гейдар Алиев, который назначил своим преемником сына, Ильхама.

Напоминаем, что Азербайджан как будто бы является демократическим государством по своей сути.

В 2003 году и прошли выборы президента Азербайджана, сопровождавшиеся масштабными протестами и обвинениями в манипулировании голосами. Ильхам был диктатором, тратившим нефтяные и газовые деньги государства на борьбу с оппозицией и рост своего влияния. Государство пускало большие суммы на пиар и лоббирование своих интересов.

"Панамские досье" пролило свет на оффшорные владения многих крупных политиков и бизнесменов. В ходе разбирательства по итогам скандала с Mossac Fonseca выяснилось, сколько Ильхам Алиев создал со своими товарищами оффшорные фирмы, владеющие через сложные схемы имуществом в разных частях мира. Важную роль в этих схемах играют сын и две дочери Алиева.

Зарплата Алиева на посту президента составляет 230 000 долларов в год. Но ясно также и то, что его семья обладает очень большим имуществом, несоразмерным в сравнении с официальным доходом главы государства. Прежде всего, они "доят" само государство. Например, имеют скрытую долю в большом нефтяном государственном бизнесе. Сын Ильхама владеет девятью люксовыми особняками в Дубае, стоимость которых составляет около 45 миллионов долларов. У двух его дочерей также есть имущество в Дубае — на 30 миллионов долларов.

Законы Азербайджана ясно говорят, что высокие государственные чиновники не могут иметь частный бизнес, но это не работает в отношении их супругов и детей.

Дочь Ильхама, Арзу, являющася моделью и занимающаяся телевидением, имеет доли в предприятиях на миллионы долларов. К тому же она — одна из собственников Silk Way Bank и SW Holding. Последний, в свою очередь, участвует в дюжине предприятий, в том числе в национальной авиакомпании и в фирме-официальном строительном поставщике.

Стоимость имущества Лейлы Алиевой оценивается примерно в 200 млн долларов. Она родилась в Москве, а в школу ходила в Лондоне. Обучалась также в Европейской бизнес-школе. Кроме того, как и ее отец, она получила магистерскую степень по международным отношениям в Москве. Лейла также является совладелицей SW Holding. Кроме того, она — вице-президент Фонда Гейдара Алиева и президент компании Azerfone, на которую приходится 24 процента азербайджанского рынка услуг мобильной связи.

Она является создателем и редактором журнала ”Баку”, издающемся в Лондоне и посвященном вопросам стиля.

Äripäev писал, как очень большие суммы режима Алиевых двигались через эстонский филиал Danske Bank. Читайте о том, как ”азербайджанская стиральная машина” провела через Эстонию 2,5 миллиарда евро, здесь.