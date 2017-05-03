03.05.2017, 09:36

Скандал с домогательствами в ТУ: по-прежнему ничего криминального

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rus.delfi.ee
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Скандал с домогательствами в ТУ: по-прежнему ничего криминального
Anni Õnneleid

Экс-докторанта Тартуского университета, обвинявшую бывшего коллегу в домогательствах сексуального характера, постигло разочарование, поскольку государственная прокуратура сообщила, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, пишет Eesti Ekspress.

Первое поражение женщина потерпела еще в марте, когда Тартуская префектура с разрешения прокуратуры закрыла уголовное дело, поскольку на основании собранных доказательств не было причины предъявлять старшему научному сотруднику обвинения в домогательствах в отношении своего докторанта.

Решение прокуратуры, однако, не окончательное. В течение месяца женщина имеет право обратиться в окружной суд, который может направить дело на повторное рассмотрение.

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