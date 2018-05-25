Скандал при госзакупках для театра: как и почему победила работа ”своего человека”, и что будет дальше

20 марта в фойе Таллиннского Городского театра в торжественной обстановке были объявлены результаты архитектурного конкурса на строительство нового здания театра и внутреннего двора. Столичный Департамент городского имущества объявил о международном конкурсе идей в декабре прошлого года, для этого была создана комиссия по госзаказу и жюри, оценивавшее наброски, пишет Eesti Päevaleht.
В составе жюри были представители города, архитекторы, Министерства культуры и Департамента охраны памятников старины, они выбрали пять работ. Второе место и премию в 13 500 евро единодушно выдали идее под названием ”Братья”. Авторы работы — Мартин Таго, Лийз Линдвере, Реэдик Поопуу, Андрус Кыресаар, Рапйво Котов, Лилиан Мянник, Приянка Кар, Татьяна Пясс, Сиркка Йоханна Сиймсо из бюро KOKO arhitektid OÜ.