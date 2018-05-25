Скандал при госзакупках для театра: как и почему победила работа ”своего человека”, и что будет дальше

Архитектор из своих

В соответствии с условиями конкурса на госзакупку, участники при составлении набросков должны были привлечь к работе архитектора по интерьеру, имеющего высшее образование в данной сфере. И все было бы ничего, если бы членом жюри не был административный управляющий Городским театром Райн Раабель. Суть проблемы — в том, что второе место заняла работа его супруги, архитектора Лийз Линдвере. Она входила в победившую команду. А чиновник не может принимать решение, если вопрос касается человека, у которого с ним — личные связи.

Раабель лишь 16 мая сообщил Департаменту городского имущества, об участии его супруги и обо всей сложившейся ситуации. Другие же члены жюри ничего такого не подозревали. Во-первых, работы подаются на конкурс под ключевыми словами, название бюро и имена авторов работ там не указываются. Во-вторых, у супруга и супруги — разные фамилии.

Мэр Таллинна Таави Аас прокомментировал, что дальнейшие следствия города зависят от того, что покажет следствие по данному вопросу. Город планирует привлечь внешних аудиторов во все городские учреждения.

”Любому возможному коррупционному случаю нет места в Таллинне”, — сказал Аас.