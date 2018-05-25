25.05.2018, 11:30

Скандал при госзакупках для театра: как и почему победила работа ”своего человека”, и что будет дальше


rus.delfi.ee
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Linnateatri uue maja ja sisehoovi arhitektuurilise ideekavandi võitja väljakuulutamine
Linnateatri uue maja ja sisehoovi arhitektuurilise ideekavandi võitja väljakuulutamineFoto: Andres Putting

20 марта в фойе Таллиннского Городского театра в торжественной обстановке были объявлены результаты архитектурного конкурса на строительство нового здания театра и внутреннего двора. Столичный Департамент городского имущества объявил о международном конкурсе идей в декабре прошлого года, для этого была создана комиссия по госзаказу и жюри, оценивавшее наброски, пишет Eesti Päevaleht.

В составе жюри были представители города, архитекторы, Министерства культуры и Департамента охраны памятников старины, они выбрали пять работ. Второе место и премию в 13 500 евро единодушно выдали идее под названием ”Братья”. Авторы работы — Мартин Таго, Лийз Линдвере, Реэдик Поопуу, Андрус Кыресаар, Рапйво Котов, Лилиан Мянник, Приянка Кар, Татьяна Пясс, Сиркка Йоханна Сиймсо из бюро KOKO arhitektid .

Архитектор из своих

В соответствии с условиями конкурса на госзакупку, участники при составлении набросков должны были привлечь к работе архитектора по интерьеру, имеющего высшее образование в данной сфере. И все было бы ничего, если бы членом жюри не был административный управляющий Городским театром Райн Раабель. Суть проблемы — в том, что второе место заняла работа его супруги, архитектора Лийз Линдвере. Она входила в победившую команду. А чиновник не может принимать решение, если вопрос касается человека, у которого с ним — личные связи.

Раабель лишь 16 мая сообщил Департаменту городского имущества, об участии его супруги и обо всей сложившейся ситуации. Другие же члены жюри ничего такого не подозревали. Во-первых, работы подаются на конкурс под ключевыми словами, название бюро и имена авторов работ там не указываются. Во-вторых, у супруга и супруги — разные фамилии.

ТОП

Мэр Таллинна Таави Аас прокомментировал, что дальнейшие следствия города зависят от того, что покажет следствие по данному вопросу. Город планирует привлечь внешних аудиторов во все городские учреждения.

”Любому возможному коррупционному случаю нет места в Таллинне”, — сказал Аас.

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Скандал при госзакупках для театра: как и почему победила работа ”своего человека”, и что будет дальше

25.05.2018
20 марта в фойе Таллиннского Городского театра в торжественной обстановке были объявлены результаты архитектурного конкурса на строительство нового здания театра и внутреннего двора. Столичный Департамент городского имущества объявил о международном конкурсе идей в декабре прошлого года, для этого была создана комиссия по госзаказу и жюри, оценивавшее наброски, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

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