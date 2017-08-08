Скандал на детском конкурсе красоты в Таллинне: ”у тебя вообще есть мозги?”

В воскресенье в культурном центре ”Линдакиви” состоялся конкурс Little Miss Estonia & Little Mister Estonia 2017, в котором приняли участие дети в возрасте от 5 до 12 лет. Главный приз — участие в соревнования в Голливуде.

Все бы хорошо, но, по утверждению некоторых родителей, финалу предшествовали тренировки, на которых по отношению к детям употреблялись неподобающие выражения.

Лийз, мама одной из участвовавших в конкурсе девочек, сказала Delfi, что на субботней тренировке руководитель спросил у ее дочери: ”У тебя есть мозги?” Девочка сказала, что есть, на что получила ответ: ”Так используй их”.

По словам женщины, с шестилетним ребенком общались вперемешку на английском, эстонском и русском языках. Девочка не понимала, на что владелица школы и спросила про мозги. Тренировка заканчивалась в пять часов, но ее дочь и еще одну девочку выгнали с урока уже около четырех.

Лийз позвонила владелице школы и попросила разъяснений, на что получила ответ, что никто никого не оскорблял. Женщина пообщалась и с другими родителями, которые, по ее утверждению, тоже слышали о ругани, а рано утром в воскресенье она получила имейл с сообщением об отстранении ребенка от соревнований по причине того, что он мешал проведению урока.

Устроителем мероприятия является детское модельное агентство Star Kids. По словам владельца агентства Ирени Эрби, ребенок и родитель серьезно нарушили правила конкурса, в связи с чем были дисквалифицированы.

”В финальный день финалистов ожидало масштабное шоу, дружелюбный праздник и много подарков. Все были рады. Может, именно поэтому дисквалифицированный финалист начинает что-то выдумывать и драматизировать”, — написала Эрби и добавила, что это обычное явление.

Факт непристойного диалога подтверждает и другая, пожелавшая остаться анонимной, мать, которой об инциденте рассказала дочь. Она отмечает также, что организаторская сторона вообще вызывает много вопросов. ”Согласно договору, все права остаются за организаторами, а ты даже не можешь ничего спросить. Если ты спросишь что-то, о чем уже говорилось, то с ребенка сразу снимут 20% пунктов”, — говорит она. Информация о мероприятии также приходит в какое-то странное время: ”Около 12 ночи приходит информация о следующем дне”. ”И еще в соревнованиях принимал участие ребенок работника Star Kids и взял довольно много призов”, — отмечает женщина. Особенно подозрителен тот факт, что этому ребенку всего четыре года, в то время как регламент конкурса разрешает участвовать только с пяти.

Отмечаются и странности в организации финала. Согласно первоначальному плану, мероприятие должно было проходить в 16-19, но продлилось до поздней почти и включало себя двухчасовую паузу, которая на самом деле должна была быть в четыре раза короче. Никаких объяснений и извинений не последовало. ”Дети находились там с половины первого, и мероприятие закончилось в 21:50. Только представьте, как выглядели эти пятилетки”, — говорит мама.

По телефону Эрби претензии, сославшись на нехватку времени, комментировать не стала, но прислала пару фраз по электронной почте, вложив промо-видео школы, призванное, вероятно, отразить довольство учеников школой.