Скандал: мэр Хаапсалу попал под подозрение в коррупции

После того, как работающий в сфере недвижимости бизнесмен и член горсобрания Хаапсалу Сийм Сааревяли приобрел на открытом аукционе у города участок земли, городской чиновник Мадис Раудсепп написал мэру Урмасу Суклесу, что в договор надо добавить обязательство построить построить улицы Кулднока и Лыукесе и установить уличное освещение к 30 июня будущего года.
Соответствующий пункт добавили в договор, но потом убрали по требованию вице-мэра Пеэтера Викмана. В распоряжении издания Lääne Elu есть переписка, из которой видно, что Раудсепп за пять дней до подписания договора дал знать Суклесу, что данный пункт надо добавить в договор.