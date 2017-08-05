Скандал: мэр Хаапсалу попал под подозрение в коррупции

Urmas Sukles, Haapsalu linnapea Foto: Sven Arbet

После того, как работающий в сфере недвижимости бизнесмен и член горсобрания Хаапсалу Сийм Сааревяли приобрел на открытом аукционе у города участок земли, городской чиновник Мадис Раудсепп написал мэру Урмасу Суклесу, что в договор надо добавить обязательство построить построить улицы Кулднока и Лыукесе и установить уличное освещение к 30 июня будущего года.