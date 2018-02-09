Ситуация вокруг "Столицы" и комиссии по надзору обостряется

Сегодня мэр мэра Таллинна Таави Аас заявил, что глава Комиссии по надзору за финансированием партий Ардо Оясалу должен незамедлительно покинуть свой пост. Оясалу в свою очередь критикует городскую газету и говорит, что там так и не освободились от идеологии сталинского времени.

Аас сказал в своем открытом обращении, что считает недопустимыми прозвучавшие еще до определения результатов работы Комиссии по надзору за финансированием партий угрозы ее руководителя Ардо Оясалу отправить людей за решетку.

"Публичные угрозы Оясалу подтверждают, что мы имеем дело отнюдь не с беспристрастной комиссией. Произнесенные им слова могли считаться нормой до 1953 года и совсем в другом государстве, в котором действовал принцип: был бы человек, а статья всегда найдется!" — заявил Аас.

Оясалу сообщил вчера агентству БНС, говоря о публикациях в городской прессе и ссылаясь на еще предстоящий анализ, что речь идет, по сути, о случае, аналогичном криминалу с бывшим старейшиной Кесклинна Аларом Няэрме. Произнесенная председателем комиссии Оясалу фраза звучала так: "Теперь будет проведен юридический анализ вместе с финансовым, и тогда станет ясно, отправится ли Таави Аас за решетку сразу, или он сможет еще какое-то время погулять на свободе".

"Самое меньшее, что может сделать комиссия, — подчеркнул Аас, — это немедленно отозвать Оясалу с поста председателя, а социал-демократы — заменить Оясалу в качестве своего представителя в комиссии, без чего невозможен хотя бы внешне объективный анализ ситуации".

Открытое обращение мэра Таллинна Таави Ааса направлено правлению Рийгикогу и членам правления Комиссии по надзору за финансированием партий.

Сам Оясалу сказал, что на вчерашнем собрании комиссии возник вопрос относительно того, по какой шкале оценивать газету ”Столица”: как журналистский продукт или как произведение печати, не имеющего признаков журналистики. ”Там либо так и не освободились от идеологии сталинского времени, либо просто вернулись в это время”, — отметил Оясалу и добавил, что свой и городской кошельки хорошо бы не смешивать.

В одном номере ”Столицы” за прошлый года комиссия обнаружила три статьи, которые следует изучить более подробно. Следующее собрание комиссии состоится 1 марта.