"Ситуация становится все более абсурдной". Скорая отправилась на вызов к человеку с насморком

”Если кого-то когда-то удивит, почему скорая не приезжает к человеку, чья жизнь находится в опасности, то знайте — скорая занимается лечением тяжелых случаев расстройства дыхания, например, заложенностью носа, как можно увидеть на приложенной картинке. И это не исключение. У каждой бригады за смену бывает несколько таких вызовов, когда помощь скорой и не требуется”, — пишет Нымм.

”Вчера в Тарту и его окрестностях все бригады были заняты, пришлось выслать ближайшую, из Вильянди. Можете представать себе, в каком состоянии может находиться тяжелобольной, когда к нему в Тарту, наконец, сквозь снежный шторм прибудет скорая из Вильянди?”

”Если все бригады будут заниматься лечением насморка, то кто отправится на помощь ребенку с отеком гортани или судорогами? Отправится проводить реанимационные мероприятия в спортзале? Оказывать помощь пострадавшей в аварии семье?” — вопрошает медик.

”В экстренной медицине ситуация становится все более абсурдной. Очень хотелось бы, чтобы вопрос прокомментировали министр внутренних дел и министр здравоохранения. Это действительно то, что нужно жителям Эстонии, и когда это сумасбродство закончится?".