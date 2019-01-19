Ситуация с уборкой снега на магистралях Таллинна улучшается

Вчерашний день, отметил Сульг, был гораздо легче, чем позавчерашний, когда осадки перемежались с оттепелью. К уборке улиц, рассказал он, были привлечены дополнительные силы — со вчерашнего до сегодняшнего утра на улицах работали 79 единиц техники и 73 человека в бригадах, ведущих уборку вручную. Вывезены 1910 кубометров снега, на посыпку дорог и улиц использованы 19, 5 тонны каменной крошки, вдобавок к ним еще 285 тонн хлоридов, передает Раэпресс.

Сульг обратился к автовладельцам с просьбой парковать автомобили на дворовых территориях, чтобы не создавать препятствий работе снегоуборочной техники.