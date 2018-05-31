Системы родительских отпусков и пособий изменятся. Читайте, что нас ждет!

”Основная цель — предоставить родителям больше возможностей для выбора, чтобы каждая семья смогла бы использовать возможности родительских отпусков и пособий наиболее подходящим для каждой конкретной семьи образом: будь то гибкое сочетание работы и пребывания с ребенком, совместное нахождение дома или использование родительского пособия по дням в течение трех лет”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Также мы разрешили часто вызывавшее проблемы у родителей распределение отпускных дней, обеспечив в дальнейшем каждому родителю по 10 дней оплаченного отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 9 лет. Так не возникнет неразберихи, когда один из родителей уже израсходовал отпуск. Также у обоих родителей будут равные возможности проводить время с детьми”.

Запланированные изменения второго этапа обновления системы родительских отпусков и пособий (вступят в силу 1 апреля 2022 г):

· Прежний отпуск по беременности и родам будет переименован в материнский отпуск и матерям будут выплачивать материнское родительское пособие. Таким образом, вместо временной нетрудоспособности материнский отпуск станет видом родительского отпуска и пособие вместо Больничной кассы станет выплачивать Департамент социального страхования. В материнский отпуск можно уйти предельно за 70 дней до предполагаемого рождения ребенка, работа матери в течение материнского отпуска ограничена из-за защиты здоровья матери. В совокупности с изменениями первого этапа будет создана система, в которой часть родительского отпуска и пособий предусмотрена для матери, часть — для отца и оставшаяся часть — для распределения между родителями.

· В дальнейшем родитель сможет брать родительское пособие и по календарным дням до достижения ребенком возраста трех лет. Если законопроектом первого этапа родителям была предоставлена возможность приостанавливать и возобновлять получение родительского пособия в течение трех лет, то новые поправки позволят использовать пособие по дням. Таким образом, например, родитель сможет продолжать частично работать параллельно с воспитанием ребенка, распределив родительское пособие на более продолжительный период, или же оба родителя смогут работать с частичной нагрузкой и поочередно находиться с ребенком дома.

· В дальнейшем родители смогут в течение срока до двух месяцев одновременно получать родительское пособие и находиться в родительском отпуске. В таком случае общий период выплаты родительского пособия сокращается пропорционально на эти дни, в которые родители одновременно получали родительское пособие. Исключение будет сделано для родителей родившихся преждевременно детей и тройняшек или большего числа близнецов, и период выплаты родительского пособия не будет сокращен больше, чем на 30 дней. Таким образом, этим семьям будет обеспечена возможность пребывания дома с ребенком по меньшей мере до достижения ребенком возраста 18 месяцев.

· Условия отпуска усыновителя и родительского пособия усыновителя будут изменены таким образом, что право на отпуск и пособие появится у всех усыновителей и у родителей с ребенком под опекой. Родительское пособие усыновителя составляет 100% прежнего дохода родителя. 70-дневным отпуском можно воспользоваться единовременно или по дням и распределить его между обоими родителями или родителями в семье, где есть ребенок под опекой или на попечении. Прежде право на отпуск по усыновлению и пособие усыновителя было лишь у усыновителей детей в возрасте до 10 лет, а также не распространялось на семьи, которые взяли в семью воспитывать ребенка на основании договора о попечительстве в семье.