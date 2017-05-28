Систему профобразования ожидают кардинальные перемены

18 мая парламентская комиссия по культуре обсудила вопрос непопулярности в Эстонии профессионально-технического образования, наличия барьеров между ПТУ и работодателями, а также проблемы с соответствием учебных программ современным требованиям. Глава комиссии Ааду Муст выразил сожаление в связи с тем, что получившие педагогическое образование специалисты не идут работать в профессиональные школы, а работодателям невыгодно их финансировать. По его словам, Рийгикогу намерен инициировать реформу системы профобразования и представить правительству соответствующие предложения.

”Учительская газета” пишет о том, что председатель правления AS Standard Энн Вескимяги от имени Центрального союза работодателей и Торгово-промышленной палаты Эстонии сделал три предложения по улучшению профессионального образования. Во-первых, освободить обучение на рабочем месте от социального налога, так как за финансирование медицинского страхования учеников профессиональной школы отвечает государство. Во-вторых, изменить модель финансирования профессиональных школ, чтобы она зависела от результатов. В-третьих, следует сохранить качество профессиональных экзаменов.

”Выдача сертификата о профессии должна быть независимым процессом, в ходе которого определяется соответствие знаний и навыков требованиям рынка труда, — сказал Вескимяги. — Мы считаем, что организаторов профессиональных экзаменов нужно выбирать на основании конкурса и государство не должно определять цену профессионального экзамена”.

Председатель правления Эстонского объединения по развитию профессионального образования Тармо Лоодус предложил наложить на людей на законодательном уровне обязанность освоить к 25 годам профессию, чтобы повысить качество рабочей силы и уменьшить количество работников, не прошедших обучение. По его словам, профессиональное образование по-прежнему является эффективным инструментом региональной политики, а в пограничных уездах также компонентом безопасности.

Лоодус предложил также отправлять будущих учителей на учебную практику в профессиональные школы, чтобы они ознакомились с современным профобучением. По его оценке, следует также способствовать обучению учащихся основных школ с особыми потребностями в специальных школах.

По словам директора Таллиннской школы обслуживания и члена правления Эстонского объединения по развитию профобразования Меэли Калдма, организация подготовила для парламента 20-страничный документ, который содержит в себе как описание нынешней ситуации в системе профобразования, так и предложения по ее улучшению.

”В нашем обращении к Рийгикогу в общей сложности более 60 предложений, и вопрос о гибкости занимает в нем одно из центральных мест, — говорит Калдма. — Работодатели хотят быстро получить от нас хорошо подготовленные кадры, однако у нас нет таких учебных программ, по которым учащиеся овладевали бы необходимыми навыками в ускоренном темпе”.

Калдма также отметила, что вторым по важности вопросом является нежелание работодателей инвестировать средства в обучение на рабочем месте. ”Большинство предприятий в Эстонии — это малые предприятия с небольшим количеством работников, которые очень напряженно трудятся и потому не могут параллельно заниматься подготовкой новых кадров, — поясняет она. — Проблемой является и оплата труда практиканта. Обучение на производстве предполагает выплату ему в ходе обучения заработной платы, но работодатели заявляют, что если обучать они хоть как-то в состоянии, то платить зарплату — нет. Это одно из величайших противоречий при обучении на рабочем месте, которое нужно разрешить”.

По мнению директора Вырумааского центра профессионального образования и заместителя председателя Эстонского объединения по развитию профобразования Танеля Линнуса, острым вопросом по-прежнему остается недофинансирование ПТУ.

”Первые училища были приведены в порядок 15 лет назад, и это означает, что уже устаревшее оборудование нужно начинать менять на новое, — констатирует он. — Поскольку в Эстонии больше 30 ПТУ, то ясно, что государству средств на покупку новой и дорогой техники не хватит”.

Одним из решений проблемы, полагает Линнус, может стать усиление сотрудничества между работодателями и профессиональными учебными заведениями. По примеру своих финских коллег, обе стороны могли бы создавать совместные центры с самым высокотехнологичным оборудованием — днем в них обучались бы подрастающие кадры, а по вечерам и ночам выпускалась бы продукция.

”Мораль в том, что впредь работодатели не смогли бы быть сидящими в гнездах птичками, которые ждут с открытыми клювами, пока мамки в них что-нибудь положат, — считает Танель Линнус. — Они должны активно сотрудничать с училищами”.

Также глава Вырумааского центра профобразования отметил, что профессиональные школы испытывают дефицит кадров, поскольку на рынке труда специалистам платят более двух и даже трех тысяч евро, а в ПТУ лишь около тысячи. Педагоги, считает Линнус, должны получать ровно столько же, сколько аналогичные специалисты на предприятиях.

Комментируя намерение государства привлечь к активной работе людей с особыми потребностями, Линнус задается вопросом, кто займется их обучением.

”Было бы логично, если бы этим занялись государственные училища, но для обучения людей со специальными потребностями нужны специальные средства и методики обучения, — заключает он. — Если Астангуский центр на севере Эстонии себя оправдал, то почему второй такой же центр не мог бы находить на юге, а третий — на северо-востоке страны?”.