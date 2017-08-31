Правительство сегодня одобрило поправки к закону о социальном обеспечении, при помощи которых система прожиточного пособия станет более гибкой и будет способствовать привлечению получателей пособия на рынок труда, сообщает Министерство социальных дел.

”Мы должны поддерживать и мотивировать получателей прожиточного пособия возвращаться на рынок труда, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — Работа — лучшая защита от бедности и социальной отверженности. Для привлечения людей на работу мы создадим переходный период, чтобы у людей появилась мотивация приступать к работе и и за меньшую зарплату. Если сейчас прожиточное пособие сокращается уже в первый день зарплаты, то по новой системе у людей будут более льготные условия в течение полугода. Переходный период будет применяться для тех, кто последние два месяца подряд получал прожиточное пособие без трудового дохода. По статистике, среди получателей пособия трудоспособного возраста очень мало тех, кто имеет доходы от работы, поэтому разумно изменить систему”.

Когда человек пойдет на работу, в течение первых двух месяцев его зарплата не будет считаться доходом при начислении прожиточного пособия в будущем. Затем в течение четырех месяцев доходом человека считается лишь 50% от зарплаты. ”Также мы создадим более гибкие условия для работы школьников, например, на каникулах, поскольку по новым правилам трудовой доход несовершеннолетних в будущем не будет засчитываться как доход домохозяйства при расчете прожиточного пособия”, — сказала министр Ива.

Правительство также планирует повысить прожиточный минимум. Планируется, что начиная с 2018 года пособие вырастет со 130 до 140 евро в месяц. Также планируется отменить семейное пособие по необходимости. Для каждого несовершеннолетнего члена семьи будет действовать 1,2-кратный прожиточный минимум, то есть 168 евро в месяц вместо 130 евро.

Детские пособия будут засчитываться как доходы семьи. Детское пособие на первого и второго ребенка в 2018 году вырастет до 55 евро и в 2019 году — до 60 евро в месяц. Размер детского пособия для третьего и каждого следующего ребенка — 100 евро в месяц. Начиная с 1 июля текущего года добавится дополнительное пособие для многодетных семей, которое составит 300 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 400 евро в месяц для семей с 7 и больше детьми.

”Также мы повысим свободу местных самоуправлений в части того, какие доходы можно не учитывать при расчете пособий, поскольку именно муниципалитеты лучше всего в курсе нужд и положения людей и компетентны их оценивать”, — сказала министр Ива.

В 2016 году прожиточное пособие выплачивалось 15 300 семей. В общей сложности прожиточное пособие получало 27 990 человек, что составляет 2,1% от населения Эстонии. 70% получателей прожиточного пособия трудоспособного возраста (12 221 человек) получали пособие по меньшей мере на протяжении трех месяцев подряд и лишь 13% из них (1640 человек) хотя бы на протяжении одного месяца имели трудовые доходы.

Также в дальнейшем будет возможно ходатайствовать о прожиточном пособии на протяжении всего месяца, то есть будет упразднено требование о предоставлении ходатайства к 20-му числу.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.