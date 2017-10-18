Сирет Котка-Репинский не будет приостанавливать депутатские полномочия в связи с рождением ребенка

Сегодня молодые родители Сирет Котка-Репинский и Мартин Репинский участвуют в заседании Рийгикогу. Вместе с ними их новорожденный сын Морган, родившийся 9 октября. Таким образом Сирет Котка-Репинский не будет приостанавливать работу в Рийгикогу, а будет совмещать воспитание ребенка с депутатскими обязанностями, сообщает фракция Центристской партии.

По словам руководителя парламентской комиссии по преодолению кризиса рождаемости Сирет Котка-Репинский, она с самого начала для себя решила, что будет совмещать обязанности депутата Рийгикогу и воспитание сына Моргана, поэтому на работу в парламент она будет ходить вместе с новорожденным.

”Коллеги по фракции очень поддерживают меня, и за это я им очень благодарна. Поэтому я верю, что наша семья справится со всеми обязательствами”, — сказала Котка-Репинский, добавив, что возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком у нее по-прежнему есть и в случае крайне необходимости она этим сможет воспользоваться.