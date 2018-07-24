24.07.2018, 07:19

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды! После обеда ожидаются сильные грозовые дожди и град

 (6)
rus.delfi.ee
EST 3
Enne tormi
Vihmane suvepäevFoto: Anni Õnneleid

Эстонская национальная служба погоды сообщила утром в 6:05 о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды.

Во второй половине дня в Центральной и Западной Эстонии местами ожидаются сильные грозовые дожди, возможен град. Порывы ветра могут быть более 15 м/с.

Харьюмаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Йыгевамаа
В лесах очень высокaя пожароопасность!

Ярвамаа
В лесах высокaя пожароопасность!
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Ляэнемаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Пярнумаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Рапламаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Вильяндимаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ВИДЕО: Урве Пало о причинах ухода из политики: хочу вернуться в частный сектор

23.07.2018
По словам Урве Пало, которая сегодня сообщила об уходе из Социал-демократической партии и с поста министра предпринимательства и инфотехнологий, за ее решением стоит желание вернуться в частный сектор. Недавно возникшие разногласия между лидерами соцдемов, по ее словам, в ее уходе существенной роли не сыграли.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Астрономический клуб даст жителям Эстонии возможность изучать галактики и даже фотографировать их

24.07.2018
Балтийский астрономический клуб недавно начал сбор денег на перестройку водонапорной башни под обсерваторию, куда каждый желающий сможет прийти и с помощью телескопа насладиться звездным небом, а также найти разные созвездия и галактики. А еще клуб выиграл тендер на использование Бременской башни в Старом Таллинне в качестве музея. Так что в скором времени в столице появится возможность не только посмотреть с крыши башни на звезды, но и самому сделать астрофотографию, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

ВИДЕО: Зюлейха Измайлова о Рейди теэ: это не лучшее решение для зеленых, но мы сделали все возможное

23.07.2018
Хотя MTÜ Eesti Roheline Liikumine пыталось остановить проект Рейди теэ, но безуспешно, на сегодняшнем мероприятии по случаю начала строительства присутствовала и вице-мэр Таллинна и председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
-15% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
92,65 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €


Марко Михкельсон: Россия культивировала влияние уже с госпереворота большевиков

23.07.2018
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сейчас в отпуске и не в курсе выпадов главы Департамента внешней разведки Микка Маррана в адрес агентов влияния. Но он отметил, что агенты влияния в Эстонии всегда были и служили какому-либо государственному режиму.
Подробнее




ФОТО читателя Delfi: Идеальное место для купания этим летом

23.07.2018
Спешу поделиться с читателями открытием этого лета, а именно — идеальным местом для плавания и летнего отдыха для тех, кто в настоящий момент работает в городе, и для кого для отдыха, восстановления перед новой рабочей неделей остаются лишь выходные.
Подробнее