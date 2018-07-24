Синоптики предупреждают об ухудшении погоды! После обеда ожидаются сильные грозовые дожди и град

Эстонская национальная служба погоды сообщила утром в 6:05 о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды.

Во второй половине дня в Центральной и Западной Эстонии местами ожидаются сильные грозовые дожди, возможен град. Порывы ветра могут быть более 15 м/с.

Харьюмаа

Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Йыгевамаа

В лесах очень высокaя пожароопасность!

Ярвамаа

В лесах высокaя пожароопасность!

Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Ляэнемаа

Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Пярнумаа

Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Рапламаа

Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Вильяндимаа

Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.