Синоптики предупреждают об ухудшении погоды! После обеда ожидаются сильные грозовые дожди и град

Эстонская национальная служба погоды сообщила утром в 6:05 о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды.
Во второй половине дня в Центральной и Западной Эстонии местами ожидаются сильные грозовые дожди, возможен град. Порывы ветра могут быть более 15 м/с.
Харьюмаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.
Йыгевамаа
В лесах очень высокaя пожароопасность!
Ярвамаа
В лесах высокaя пожароопасность!
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.
Ляэнемаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.
Пярнумаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.
Рапламаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.
Вильяндимаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.