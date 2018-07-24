24.07.2018, 07:19

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды! После обеда ожидаются сильные грозовые дожди и град

 (20)
rus.delfi.ee
EST 55
Enne tormi
Vihmane suvepäevFoto: Anni Õnneleid

Эстонская национальная служба погоды сообщила утром в 6:05 о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды.

Во второй половине дня в Центральной и Западной Эстонии местами ожидаются сильные грозовые дожди, возможен град. Порывы ветра могут быть более 15 м/с.

Харьюмаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Йыгевамаа
В лесах очень высокaя пожароопасность!

Ярвамаа
В лесах высокaя пожароопасность!
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Ляэнемаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Пярнумаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Рапламаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Вильяндимаа
Mестами сильные грозовые дожди, возможен град и порывы ветра более 15 м/с.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО | Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни около 50 человек, более 100 пострадавших

24.07.2018
Тела еще 24 человек, погибших в результате лесного пожара, обнаружены на вилле в 30 км от Афин, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Красного креста. Ранее власти официально сообщали о 24 погибших от пожара. Более 100 человек получили ожоги и травмы.
Подробнее

Департамент призывает более 200 спасателей-добровольцев пройти медосмотр, иначе — лишатся своего статуса

24.07.2018
По данным Спасательного департамента, у 229 спасателей-добровольцев истек срок действия медицинской справки. Спасателей-добровольцев без действующей медицинской справки невозможно привлечь к спасательным или превентивным работам, а согласно закону о спасательной службе они лишаются статуса спасателя-добровольца.
Подробнее




Женщина перепробовала разные диеты но, исключив из рациона некоторые продукты, сбросила вес и вылечила себя и близких

24.07.2018
В наше время тема правильного питания очень актуальна. Но диетологи часто противоречат друг другу. В результате обыватель не в силах разобраться, что есть и чем одна методика питания лучше другой. У Анны Ковалевской некоторое время назад возникли проблемы со здоровьем, которые заставили ее испробовать на себе разные методики правильного питания. О результатах женщина рассказала "МК-Эстонии".
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
92,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €

ФОТО NASA: За Сааремаа вращается гигантский вихрь из сине-зеленых водорослей

24.07.2018
Каждое хоть сколько-нибудь теплое лето в Балтийском море цветут сине-зеленые водоросли, и в этом году тоже. Эта сделанная 18 июля фотография со спутника дает небольшое представление, сколько фитопланктона на самом деле живет в нашем море.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


WSJ: Российские хакеры взломали сети энергетических компаний США

24.07.2018
Российские хакеры в 2017 году провели масштабную кампанию по взлому сетей электроэнергетических компаний США, при этом они могли вызывать отключения электроэнергии. Об этом в понедельник, 23 июля, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Кампания по взлому, вероятно, продолжается, отмечает газета.
Подробнее

ФОТО: В Риге двум эстонцам выписан штраф за неуважение к памятнику — взобрались на монумент Свободы

24.07.2018
22 июля, ранним утром около 5 часов сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили компанию молодых людей, двое из которых неожиданно подбежали к памятнику Свободы и взобрались на него.
Подробнее

ФОТО: Удостоенный звезды Мишлен норвежский ресторанный гигант открыл двери в Таллинне

24.07.2018
В субботу в Таллинне, в центре Ротерманна, открыл двери ресторан Noya, основателями которого являются собственники крупнейшей в Норвегии франшизы сети ресторанов японской кухни Sabi Sushi. Sabi, открывшей свой первый ресторан в 2011 году в Ставангере, сегодня принадлежат 17 ресторанов в Норвегии и 12 ресторанов в Дании. Общий оборот группы достигает 20 миллионов евро, ежегодно рестораны посещают около 1,8 миллиона человек. Жемчужина группы – расположенный в Ставангере ресторан Omakase, удостоенный в 2016 году знаменитой звезды Мишлен.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как сэкономить на еде? 10 секретов разумной хозяйки

24.07.2018
Правильное питание не обязательно должно быть дорогим. Конечно, достаток расширяет границы выбора, но хорошо питаться можно и на ограниченные средства – если тратить эти деньги с умом, пишет Домашний Очаг.
Подробнее