14.07.2018, 13:22

Синоптики предупреждают о приближении грозы с градом и сильным ветром!

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rus.delfi.ee
EST 15
Äike Rohuneemes
Äike RohuneemesFoto: Tiit Blaat

Эстонская метеослужба предупреждает о приближении грозы, которая будет сопровождаться градом и сильным ветром.

В настоящее время тучи сгущаются над Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа.

Согласно данным синоптиков, в Кырвемаа уже сейчас есть вероятность образования грозы. Также появление грозы возможно в центральной Эстонии, недалеко от Пайде, и грозовые тучи уже сгустились и на юге Эстонии, под Выру.

В Таллинне и его окрестности по-прежнему солнечно, но днем не исключено появление туч и гроз.

Прогноз на 4 дня

Воскресенье, 15.07:
Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 13…18°C.
Днём: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза, осадки наиболее вероятны в юго-восточной Эстонии. Ветер северной четверти 2-7 м/с, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха 22…29°C.

Понедельник, 16.07:
Ночью: Ясная погода. Ветер преимущественно северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 14…18°C.
Днём: Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 25…30, на побережье местами 22°C.

Вторник, 17.07:
Ночью: Ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 15…18°C.
Днём: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 25…30, на побережье местами 22°C.

Среда, 18.07:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 16…20°C.
Днём: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 25…30, на побережье местами 22°C.

Как защитить бытовую электронику во время грозы?

• Отсоедините кабели и проводку от стенных розеток

Заслышав раскаты грома или собираясь летом уехать из дома надолго, отключите провода бытовой электроники от электросети. Также следует отсоединить от стенных розеток сетевой кабель и возможные провода антенн. Важно отключить провода именно от стенной розетки, не просто от устройства, поскольку кабели в стенной розетке могут пострадать от удара молнии.

• Приобретите кабель с защитой

ТОП

Снизить риск повреждений от скачков напряжения в сети поможет удлинитель со встроенной защитой от перенапряжения, к которому можно подключить сразу несколько устройств. Если в электросети отсутствует заземление, устройства с защитой от перенапряжения не спасут, поскольку при прямом попадании молнии ни одно устройство не способно обеспечить защиту.

• Проверьте электросеть дома

В старых домах заземления нет, поэтому и приобретенные устройства с защитой от перенапряжения могут не функционировать как следует. Поэтому проверку электросети своего дома следует доверить специалисту и убедиться, что дом максимально защищен от грозы.

• При повторном подключении устройств запаситесь терпением

После грозы проявите терпение — когда гроза кончится и электроснабжение восстановится, устройства можно будет снова подсоединить к интернет- и электросети. Если телефон молчит, телевизор не работает или нет интернета, советуем подождать 30 минут — в большинстве случаев услуга восстановится самостоятельно.

Имейте в виду, что на устройства, поврежденные скачком напряжения, не действует гарантия производителя. Таким образом владельцу придется самому нести расходы по ремонту или покупке нового устройства.

Безусловно, ваша личная безопасность важнее сохранности устройств, поэтому соблюдайте правила безопасности на время грозы: зайдите в помещение или оставайтесь в закрытом автомобиле, держитесь подальше от воды и от высоких деревьев или мачт (молния обычно бьет в высокие объекты), а также не пользуйтесь электронными устройствами.

Подробную информацию, видео и инструкции, как действовать во время грозы, можно найти на домашней странице Telia.

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