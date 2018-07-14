Синоптики предупреждают о приближении грозы с градом и сильным ветром!

Эстонская метеослужба предупреждает о приближении грозы, которая будет сопровождаться градом и сильным ветром.
В настоящее время тучи сгущаются над Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа.
Согласно данным синоптиков, в Кырвемаа уже сейчас есть вероятность образования грозы. Также появление грозы возможно в центральной Эстонии, недалеко от Пайде, и грозовые тучи уже сгустились и на юге Эстонии, под Выру.
В Таллинне и его окрестности по-прежнему солнечно, но днем не исключено появление туч и гроз.
Прогноз на 4 дня
Воскресенье, 15.07:
Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 13…18°C.
Днём: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза, осадки наиболее вероятны в юго-восточной Эстонии. Ветер северной четверти 2-7 м/с, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха 22…29°C.
Понедельник, 16.07:
Ночью: Ясная погода. Ветер преимущественно северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 14…18°C.
Днём: Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 25…30, на побережье местами 22°C.
Вторник, 17.07:
Ночью: Ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 15…18°C.
Днём: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 25…30, на побережье местами 22°C.