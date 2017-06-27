Синоптики обещают дождь, но на праздник песни и танца с зонтами проход воспрещен

Организаторы XII Молодежного праздника песни и танца перед его началом предупреждают, что на благо зрителей как во время праздника танца, так и во время праздника песни, нельзя будет пройти на территорию с зонтами.

Дома нужно оставить и другие предметы, которые могут мешать или представлять опасность для других участников, например, стеклянная тара или домашние животные.

Государственная метеослужба обещает дождливую и прохладную погоду в праздничные дни, поэтому зрители могли бы обязательно взять с собой дождевики и теплую одежду.

Руководитель охраны праздника песни и танца Пеетер Сепп: ”Так как зонты закрывают обзор другим зрителям, то просим оставить их дома, потому что с ними не пустят за ворота. Также советуем перед походом на праздник внимательно просмотреть свою сумку, чтобы там не оказалось бы чего-нибудь такого, из-за чего не пустят на территорию праздника”.

Праздник песни и танца возможен общими стараниями всех участников, это общая радость и ответственность. Команда организаторов праздника песни и танца просит, чтобы перед праздником люди нашли бы время и обязательно бы ознакомились с правилами внутреннего распорядка праздника песни и танца.

”Если посмотреть свои билеты на праздник, то там тоже перечислены все предметы, которые запрещены”, — добавил Сепп.