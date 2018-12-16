Синоптики: на Эстонию надвигается метель

Сайт pogoda.ee сообщает, что в воскресенье во второй половине дня облачность уплотнится и вечером, начиная с островов, пойдёт снег. Поздно вечером на западе Эстонии осадки станут более интенсивными, возможна метель. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Понедельник, 17.12:

Ночью: Облачно. Снег медленно распространится с запада на восток, местами метель. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.

Днем: Облачно. Временами снег, на островах и мокрый снег. Утром местами метель. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на побережье порывами 14-17 м/с, в течение дня ослабеет до 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-5, на островах и западном побережье -1..+1°С.

Вторник, 18.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на западе Эстонии и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-7, на островах и западном побережье до +1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на западе Эстонии и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Среда, 19.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, на западе Эстонии и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-7, на островах и западном побережье до +1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южных направлений 2-8, вечером на островах до 11 м/с. Температура воздуха -1..-7, на островах и западном побережье до +1°С.