Синоптик: сегодня паромное сообщение будет нарушено, но к утру ветер утихнет

По словам синоптика Тайми Пальяк, сегодня порывы ветра могут достигать 20-25 м/с. К ночи ветер стихнет, а к утру и вовсе прекратится.

”Утром ветер уже не будет мешать паромному сообщению”, — сказала Пальяк.

По данным сайта pogoda.ee, во вторник ночью по востоку облачно и во многих местах небольшой мокрый снег или снег. По западу Эстонии переменная облачность. На островах местами дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 7-12, порывы 15, на островах и побережье 9-14, порывы до 22 м/с. Температура воздуха -1..+3°C. Днем: Переменная облачность. Местами мокрый снег и снег, на побережье и дождь. Северо-западный, северный ветер 6-12, на побережье порывы 15, до обеда 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 1..5°C.

Среда, 01.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, мокрый снег, на континентее снег. Северо-западный ветер ослабеет 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов местами +5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, мокрый снег, на континенте и снег. В конце дня осадки прекратятся. Северо-западный ветер сменится юго-восточным, на островах юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах +4..+9°C.

Четверг, 02.11:

Ночью: Облачно. Дождь, на континенте и мокрый снег. Юго-восточный, южный, на островах юго-западный ветер 5-12, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах +4..+9°C.

Днем: Облачно. Дождь. Юго-восточный, южный, на островах юго-западный ветер 5-12, на побережье порывы до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха +3..+8, на островах до +10, на северо-востоке Эстонии +1..+3°C.

Пятница, 03.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер переменный 1-7, на побережье северный 5-11 м/с. Температура воздуха 1..7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер переменный 1-7, на побережье северный 5-11 м/с. Температура воздуха 1..7°C.