Синоптик объяснил, правда ли в Эстонии этим летом аномальная погода

Этим летом все неустанно обсуждают погоду, ведь она оставляет желать лучшего. Хочется полежать на пляже и понежится в лучах солнца, но с нынешней погодой это практически невозможно. Наступит ли лето и можно ли как-то на него повлиять, Delfi рассказала синоптик Надежда Павлова.

В Эстонии, по данным Эстонской государственной службы погоды, средняя температура в июне в последние годы была +14,4 °C, а показатель 2017 года ниже лишь на градус.

Можно ли назвать нормальной погоду в Эстонии этим летом?

Июнь оказался на 1°C холоднее нормы, а осадков больше на 10 процентов. Однако нельзя сказать, что это что-то из ряда необычного. Такое лето неоднократно наблюдалось и раньше.

В июне погода менялась стремительно — не сколько раз на день. С чем это связано?

Изменчивость погодных условий зависит от атмосферной циркуляции и перемещения циклонов и антициклонов в тропосфере. В этом году наблюдалось довольно частое ультраполярное вторжение арктического воздуха на север России и Финляндию, а так как это наши соседи, то досталось и нам. Слава богу, таких катаклизмов как в России — как сильный град и снег в начале июля, торнадо и тропические ливни — у нас не было.

Есть предположения, что погода ”сдвинулась вперед” и лето наступит только в конце августа. Согласны ли вы с этим?

Как сказал уважаемый Жванецкий, лето плавно перешло в осень, без переходного периода. Но это шутка. Холодный и дождливый май ”потянул” за собой плохую погоду и на июнь. Июль пока еще ниже нормы. Особой жары не предвидится, лишь в отдельные дни температура воздуха будет около 20 °C и дождей будет больше обычного. Остается надежда, что в августе погода будет больше похожа на летнюю. Во всяком случае, долгосрочные прогностические модели нам обещают август теплее нормы и суше, чем обычно.

Какая погода нас ожидает в июле и августе?

Долгосрочные прогностические модели на июль почти все прогнозировали нам дождливый июль. А вот на август прогноз более оптимистический. Циклоническая деятельность в нашем регионе ослабеет. Давление воздуха повысится. Облаков станет меньше, оттого будет более сухо, а теплее обычного.

Каким образом можно повлиять на погодные условия?

Деятельность человека приводит к загрязнению окружающей среды, выбросу вредных газов и прочего мусора, отчего среднегодовая температура воздуха год от года повышается. Это приводит к изменению климата. Но природа любит равновесие, и если в отдельных регионах стоит небывалая жара и засуха, то в других — тропические ливни и холодно. Вывод: следует уважать природу.

В советское время на территории бывшего союза было несколько полигонов, где проводились активное воздействие на погоду, но в результате страдали соседи. В настоящее время в отдельных горных районах в случае угрозы сильного града или оползней техническими средствами воздействуют на дождевые облака. Но повторяю, вмешательство человека на атмосферные процессы может вообще изменит климат на земле, что чрезвычайно опасно.