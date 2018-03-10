10.03.2018, 16:40

"Синеглазое" правительство: троих министров видели с фингалами, кто следующий?

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Eesti Ekspress
Eesti Ekspress
EST 18
"Синеглазое" правительство: троих министров видели с фингалами, кто следующий?
Скриншот

Министр культуры Индрек Саар, министр внутренних дел Андрес Анвельт и министр образования Майлис Репс в последние месяцы попали в объективы камер с синяком под глазом.

У внимательного наблюдателя возникает вопрос, неужели внутреннее напряжение действительно переросло в физическое сведение счетов, пишет Eesti Ekspress.

Индрек Саар Скриншот TV3


Андрес Анвельт Скриншот ERR


Майлис Репс Скриншот Tallinna TV

Рейтинг правящих партий ведь может упасть, но министров это не волнует. По экспертной оценке Ekspress, речь идет об осознанно выбранной тактике для устрашения оппозиции. Для них ведь нет ничего более пугающего, чем знание, что в правительстве сидят старые рецидивисты.

Ekspress все-таки осмеливается спросить: кто следующий? Quo vadis, правительство?

Урмас Рейнсалу Карин Кальюляте/Фотомонтаж


Юри Ратас Тийт Мытус/Фотомонтаж


Евгений Осиновский Таави Сепп/Фотомонтаж
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