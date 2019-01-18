"Синее пробуждение" планирует "провокацию" на Женском марше? Председатель организации впервые об этом слышит

Сообщение было следующего содержания:

"На Женском марше 19.01.19 произойдет провокация. Молодежное объединение EKRE и партия EKRE замаскируются под женщин/ обычных участников и после определенного сигнала выбегут перед маршем".

Также прислали фотографию лозунгов, которые, как утверждается, приготовили члены молодежного объединения EKRE и которые якобы планируют использовать на марше. На плакатах видно также, например, приглашение на факельное шествие. Эти шествия обычно организует EKRE.

Редакция Delfi не может ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение.

"Не могу это прокомментировать", — прокомментировал председатель молодежного объединения EKRE Руубен Каалеп. "Впервые слышу", — добавил он. После зачитывания содержания сообщения Руубен Каалеп заверил, что "Синее пробуждение" ничего такого не планирует.

То же самое сказала одна из активных членов EKRE Хендрика Няэго, которая сказала, что не верит, что такое планируется. "Лично я в марше не участвую, не саботирую тоже, вообще это мероприятие не получает от меня никакой реакции, внимания или энергии", — сказала Няэго Delfi.