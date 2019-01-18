18.01.2019, 21:00

"Синее пробуждение" планирует "провокацию" на Женском марше? Председатель организации впервые об этом слышит


rus.delfi.ee
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"Синее пробуждение" планирует "провокацию" на Женском марше? Председатель организации впервые об этом слышит
Lugeja foto

В редакцию Delfi вчера вечером поступило сообщение, будто бы молодежная организация EKRE "Синее пробуждение" планирует, участвуя в Женском марше, выступить с пропагандирующими EKRE плакатами. Председатель молодежного объединения EKRE говорит, что не может это прокомментировать и слышит об этом впервые.

Сообщение было следующего содержания:

"На Женском марше 19.01.19 произойдет провокация. Молодежное объединение EKRE и партия EKRE замаскируются под женщин/ обычных участников и после определенного сигнала выбегут перед маршем".

Также прислали фотографию лозунгов, которые, как утверждается, приготовили члены молодежного объединения EKRE и которые якобы планируют использовать на марше. На плакатах видно также, например, приглашение на факельное шествие. Эти шествия обычно организует EKRE.

Редакция Delfi не может ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение.

"Не могу это прокомментировать", — прокомментировал председатель молодежного объединения EKRE Руубен Каалеп. "Впервые слышу", — добавил он. После зачитывания содержания сообщения Руубен Каалеп заверил, что "Синее пробуждение" ничего такого не планирует.

То же самое сказала одна из активных членов EKRE Хендрика Няэго, которая сказала, что не верит, что такое планируется. "Лично я в марше не участвую, не саботирую тоже, вообще это мероприятие не получает от меня никакой реакции, внимания или энергии", — сказала Няэго Delfi.

Вице-председатель EKRE Яак Мадисон также заверил Delfi, что он не осведомлен, чтобы члены EKRE что-то такое планировали. Но признал, что если кто-то все-таки собирается участвовать в марше, то должен соблюдать закон и добрый обычай, представляя свое мировоззрение. "Если человек идет на марш, он представляет там себя как частное лицо и лично свое мировоззрение. У нас нет никакого плана участвовать в этом как партия, и мы там не представлены", — заявил Мадисон.

"Люди могут быть не согласны со взглядами и мыслями друг друга, и это в демократическом обществе абсолютно нормально. Но при этом следует чтить правила, о которых мы в государстве вместе договорились", — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Иво Утсар.

"Эти правила довольно простые: люди имеют право законным способом выражать свое мнение, и если кому-то другому эти мысли не нравятся, он имеет право организовать свое мероприятие", — продолжил оперативный руководитель.

"Провоцирование демонстрантов или, например, препятствование шествию никому не сделает чести, и мы надеемся, что этого не случится. Мы в любом случае будем присутствовать на завтрашнем мероприятии и проследим, чтобы все прошло мирно", — подчеркнул Утсар.

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