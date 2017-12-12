Симсон: Партия реформ ждет возможности, когда сможет одарить сильнейших мира сего за счет всех остальных

Министр экономики и инфраструктуры, зампредседателя Центристской партии Кадри Симсон отметила, что идея председателя Партии реформ Ханно Певкура о повышении налога с оборота для отмены ступеней не облагаемого налогом минимума означает ни что иное как поддержку высокооплачиваемых работников за счет людей с низким и средним доходом, сообщает пресс-служба Центристской партии.

Выступая в передаче Uudis+ на Vikkerraadio глава Партии реформ Ханно Певкур заявил о том, что потолок не облагаемого налогом минимума в 500 евро должен действовать для всех. В качестве возможного источника дохода Певкур предложил повысить потребительские налоги и налог с оборота.

”Не облагаемый налогом минимум для всех групп работающего населения страны означал бы, что, например, работник с доходом в 2100 евро в месяц получал бы от Партии реформ подарок в 100 евро за счет тех, кто зарабатывает гораздо меньше”, — отметила Симсон, добавив также, что со следующего года высокооплачиваемые работники, с доходом от 2100 евро и больше будут платить на 36 евро больше, чем сегодня.

Вместо вышеупомянутых 36 евро Партия реформ предлагает поднять налог с оборота, что означало бы рост цен на всех продукты питания и услуги.

”Такой подарок с барского плеча реформистов пришлось бы оплачивать абсолютно всем, вне зависимости от ежемесячного дохода. Потому что налог с оборота автоматически приведет к росту цен практически на все: от продуктов до коммунальных расходов и цен на топливо", — сказала Симсон, отметив также, что несколько больший вклад в солидарное общество не должно стать непосильной задачей для людей, зарабатывающих две средних зарплаты в месяц.

Зампредседателя Центристской партии сказала также, что действовавшая до сих пор чрезмерная налоговая нагрузка больнее всего била по карману тех, кто зарабатывает ниже среднего.

”Мне очень жаль, что Партия реформ продолжает смотреть на мир сквозь розовые очки и не замечает того, как в действительности живут люди в Эстонии. Сегодня медианная зарплата, то есть цифра, которая обозначает разницу между высокооплачиваемыми работниками и менее оплачиваемыми, равняется 900 евро. И забирать через налог с оборота у тех, кто зарабатывает меньше только для того, чтобы ”поддержать” богатых — это весьма прискорбно. Но, к сожалению, Партия реформ всегда защищала интересы сильных мира сего, и их сегодняшняя риторика лишь подтверждает, что они продолжать это делать и в будущем", — добавила Симсон.

Напомним, что со следующего года не облагаемый налогом минимум вырастет до 500 евро. Работники с доходом до 1200 евро выиграют благодаря этому шагу 64 евро в месяц или 768 евро в года. В плюсе окажутся и те, кто зарабатывает до 1776 евро. Та же категория людей, чей ежемесячный доход превышает 2100 евро будут платить на 36 евро больше.