Симсон: если придется выбирать, то я предпочту близких работе

Сегодня министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон сообщила в соцсетях, что никак не связана с выдвинутыми своему бойфренду, бывшему главе HKScan Теэту Соорму, подозрениями.

”Я подтверждаю, что это дело никак не связано ни с моей работой министром в частности, ни с правительством в целом. С партией это тоже никоим образом не связано”, — написала Симсон и добавила, что в любом случае речь идет о коммерческом, а не политическом случае.

”Надеюсь, что все обстоятельства будут выяснены максимально быстро. Правосудие в Эстонской Республике вершит только суд. Заочно никого обвинять нельзя”, — отметила она.

”Если мне придется выбирать между близкими и работой, то я, безусловно, выберу близких. Сегодня мне этого делать не приходится”, — резюмировала министр.