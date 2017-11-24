Симсон — Ансипу: большая часть жителей Эстонии больше не напугана и не обеспокоена

В ответ на критику Андруса Ансипа министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон сказала, что предпринимаемые правительством меры направлены на тех людей, которые были напуганы и обеспокоены ранее, во времена правительства реформистов.

Симсон отметила, что 17 лет нахождения Партии реформ у власти — длинный период, к которому Ансип безусловно привык, и его реакция на происходящее сейчас понятна. ”Отъезд десятков тысяч людей за границу, забастовки в секторе здравоохранения, сильный рост экономического неравенства и многое другое не беспокоило и не пугало Ансипа, а теперь дефицит от ВВП в 0,25% делает это”, — сказала она.

”Мы проводим политику, которая помогает и тем, к кому раньше правительство стояло спиной, и подходящее для этого время давно наступило”, — подчеркнула она и добавила, что нынешний дефицит бюджета пугать Ансипа не должен ни в коем случае. ”В ноябре международное агентство рейтингов Fitch повысило шансы государственного рейтинга Эстонии со стабильного до позитивного. ОЭСР и министерство финансов подтвердили, что небольшой дефицит ни в коем случае не поставит под угрозу экономику Эстонии”, — добавила Симсон.