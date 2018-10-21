21.10.2018, 18:40

Симпсоны из Спрингфилда или Андрес из Варгамяэ?


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Foto: Ilmar Saabas

Послушав в передаче ”Жестяной барабан” (ETV2) размышления писателя и профессора культурологии ТЛУ Рейна Рауда о месте, которое мультсериал ”Симпсоны” и роман ”Правда и справедливость” занимают в эстонской культурологии, художница Юлия Мари Кюннап с уверенностью констатирует в ”Учительской газете”, что цитируемость мультипликационных персонажей в разы превышает популярность самой известной работы эстонского классика Таммсааре.

Так, значит, глобализация и выглядит — со временем разница между эстонцами и американцами становится всё меньше, а потребляемая нами культура и влияющие на наше мировоззрение произведения практически совпадают. Страшнее всего дела обстоят с современными детьми.

Сколькие из них вообще соприкоснулись бы с местной культурой, если бы им её в приказном порядке не вдалбливали в школе? Сколько вообще тех детских анимационных фильмов, которые наши дети хотели бы пересматривать вновь и вновь и которые при этом не были бы сняты в Голливуде? ”Лотте”, ну разумеется. Три диска затёрты дома до дыр. А ещё какие? Трилогия ”Мальчик-муравей” датского производства. Ну а ещё-то что? Имея в виду мир смартфонов и компьютерных игр, можно было бы сказать, что, посмотрите, мол, злые птички (разработанная компанией Rovio серия компьютерных игр Angry Birds — Ред.) прилетели к нам из Финляндии. В то же время дети бомбят ими свиней по всему земному шару. Из Бразилии ли эти дети, Америки, Японии или Эстонии — разницы никакой.

Нам нельзя забывать, что молниеносно распространяющиеся явления популярны не из-за своих хороших свойств, а за счёт того, что их можно сбывать и зарабатывать на этом бабки. Всё вроде бы просто и логично, но никому неохота обращать на это внимание. Компьютерные игры не придумывают с целью развить детей, а с целью стрясти с них бабла.

Возьмём, к примеру, простейший оздоровительный вид спорта — бег. Для пробежек ведь ничего кроме двух ног и не нужно, однако о явной её пользе громче всего нам кричит компания по производству спортивной одежды и обуви. Берегитесь! Кроссовки на ваших ногах должны быть правильной степени упругости и амортизации, а иначе не избежать травм! Или посмотрите на велосипедистов в округе Таллинна. Они выглядят так, как пару десятков лет назад выглядели только олимпийские спортсмены — снаряжение с ног до головы исключительно высокотехнологичное. Хоть стой, хоть падай! Так вот и удаётся втюхивать разную спортивную хрень послушным потребителям. Снимаю шляпу перед импортёрами — вот это нюх на гешефты! А потом мы видим, как на просёлочной дороге дед лет так под 70 совершенно спокойно крутит педали в протёртых спортивных штанах и сдвинутой на затылок кепке. И ведь наматывает он как-то свои километры! С душевным здоровьем у него всё гораздо лучше, чем у спортсменов-любителей с фитнес-трекерами на руках, которые по сути являются датчиками из палаты интенсивной терапии в течение 24 часов и семи дней в неделю. При слишком низком или слишком высоком давлении и участившемся пульсе они на всякий случай пикают.

О вещах, на которых невозможно заработать, мы слышим всё реже. Таким вот незаметным образом нас толкают в объятия крупных корпораций.

В свете приближающегося времени духов меня каждый год берёт оторопь, когда до меня доходит смысл заданий, выполняемых нашими детьми в школе. Дочь-младшеклассница восторженно возвращается домой то с тыквой, сделанной из полосок бумаги, то с изображением летучей мыши. Вы в школе, переодевшись ряжеными, подаяние тоже просить ходили? Песни пели? Нет. Вся школа, конечно же, в оранжевых и чёрно-пёстрых тонах. Нечто столь же безумное происходит также в течение недели, на которую приходится День Валентина.

ТОП

С одной стороны, глобализация — это замечательно, поскольку схожесть культур должна была бы стать предпосылкой создания более спокойного мира. С другой же стороны, теряется какое-либо своеобразие. Тем не менее, именно в своеобразии кроется ключ к успеху. Это единственное, что может спасти наших детей в будущем. Иной способ мышления родом из прошлого, непохожего на прошлое десятков миллионов детей из какого-нибудь центра западной цивилизации или, на самом деле, прошлое сотен миллионов людей по всему миру.

Как втюхать поход в лес одному? Как сбыть прогулки в одиночестве у моря или звук падающей листвы? Почти невозможно. К счастью, Валдур Микита проделал огромную работу по осмыслению современной эстонскости. Его эссе о нашем неолитическом детстве делают твёрдой почву под ногами или служат мостиком, с которого можно нырять в дигитальный капитализм без страха утонуть. Я верю, что у каждого эстонца ещё сохранилось то место в нашей стране, про которое можно сказать, что он родом оттуда. Из этой деревни, из этого хутора, из этой бани. Не позвольте этому знанию исчезнуть. К счастью, есть у нас одна очень сильная традиция, которую торговцы колбасой ещё не успели окончательно изговнять — день летнего солнцестояния здесь, в нашей северной стране, является слишком уж мощным событием и празднование Ивановой ночи слишком уж глубоко укоренились в душе нашего народа. В последний раз дочь качалась на качелях несколько часов подряд так, как это когда-то делала её мама, мама мамы, мама мамы мамы, а также её предки с незапамятных времён.

Как воспитать детей эстонцами? Средств не так уж и много. Смарт-джинн уже давно высвободился из бутылки, однако, к счастью, в сутках всё-таки есть несколько часов, в течение которых дети обязаны протирать штаны, сидя за школьной партой. Пожалуйста, не упустите это время!

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