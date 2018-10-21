Симпсоны из Спрингфилда или Андрес из Варгамяэ?

Нам нельзя забывать, что молниеносно распространяющиеся явления популярны не из-за своих хороших свойств, а за счёт того, что их можно сбывать и зарабатывать на этом бабки. Всё вроде бы просто и логично, но никому неохота обращать на это внимание. Компьютерные игры не придумывают с целью развить детей, а с целью стрясти с них бабла.

Возьмём, к примеру, простейший оздоровительный вид спорта — бег. Для пробежек ведь ничего кроме двух ног и не нужно, однако о явной её пользе громче всего нам кричит компания по производству спортивной одежды и обуви. Берегитесь! Кроссовки на ваших ногах должны быть правильной степени упругости и амортизации, а иначе не избежать травм! Или посмотрите на велосипедистов в округе Таллинна. Они выглядят так, как пару десятков лет назад выглядели только олимпийские спортсмены — снаряжение с ног до головы исключительно высокотехнологичное. Хоть стой, хоть падай! Так вот и удаётся втюхивать разную спортивную хрень послушным потребителям. Снимаю шляпу перед импортёрами — вот это нюх на гешефты! А потом мы видим, как на просёлочной дороге дед лет так под 70 совершенно спокойно крутит педали в протёртых спортивных штанах и сдвинутой на затылок кепке. И ведь наматывает он как-то свои километры! С душевным здоровьем у него всё гораздо лучше, чем у спортсменов-любителей с фитнес-трекерами на руках, которые по сути являются датчиками из палаты интенсивной терапии в течение 24 часов и семи дней в неделю. При слишком низком или слишком высоком давлении и участившемся пульсе они на всякий случай пикают.

О вещах, на которых невозможно заработать, мы слышим всё реже. Таким вот незаметным образом нас толкают в объятия крупных корпораций.

В свете приближающегося времени духов меня каждый год берёт оторопь, когда до меня доходит смысл заданий, выполняемых нашими детьми в школе. Дочь-младшеклассница восторженно возвращается домой то с тыквой, сделанной из полосок бумаги, то с изображением летучей мыши. Вы в школе, переодевшись ряжеными, подаяние тоже просить ходили? Песни пели? Нет. Вся школа, конечно же, в оранжевых и чёрно-пёстрых тонах. Нечто столь же безумное происходит также в течение недели, на которую приходится День Валентина.

С одной стороны, глобализация — это замечательно, поскольку схожесть культур должна была бы стать предпосылкой создания более спокойного мира. С другой же стороны, теряется какое-либо своеобразие. Тем не менее, именно в своеобразии кроется ключ к успеху. Это единственное, что может спасти наших детей в будущем. Иной способ мышления родом из прошлого, непохожего на прошлое десятков миллионов детей из какого-нибудь центра западной цивилизации или, на самом деле, прошлое сотен миллионов людей по всему миру.

Как втюхать поход в лес одному? Как сбыть прогулки в одиночестве у моря или звук падающей листвы? Почти невозможно. К счастью, Валдур Микита проделал огромную работу по осмыслению современной эстонскости. Его эссе о нашем неолитическом детстве делают твёрдой почву под ногами или служат мостиком, с которого можно нырять в дигитальный капитализм без страха утонуть. Я верю, что у каждого эстонца ещё сохранилось то место в нашей стране, про которое можно сказать, что он родом оттуда. Из этой деревни, из этого хутора, из этой бани. Не позвольте этому знанию исчезнуть. К счастью, есть у нас одна очень сильная традиция, которую торговцы колбасой ещё не успели окончательно изговнять — день летнего солнцестояния здесь, в нашей северной стране, является слишком уж мощным событием и празднование Ивановой ночи слишком уж глубоко укоренились в душе нашего народа. В последний раз дочь качалась на качелях несколько часов подряд так, как это когда-то делала её мама, мама мамы, мама мамы мамы, а также её предки с незапамятных времён.

Как воспитать детей эстонцами? Средств не так уж и много. Смарт-джинн уже давно высвободился из бутылки, однако, к счастью, в сутках всё-таки есть несколько часов, в течение которых дети обязаны протирать штаны, сидя за школьной партой. Пожалуйста, не упустите это время!