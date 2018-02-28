Силы обороны: срочников не заставляли петь ”убиваю русских тибл”, это пропагандистская кампания РФ

Как сообщал ранее Delfi, русских срочников возмутил инцидент в эстонской армии: их якобы заставляли петь про то, как ”убиваю русских тибл”. Силы обороны Эстонии заявили, что данная информация не соответствует действительности и является пропагандистской кампанией РФ.

Приводим заявление Сил обороны Эстонии в полном объеме.

"Начиная с 22 февраля в социальных медиа распространяется информация о том, что в 1-ой пехотной бригаде русскоязычных солдат срочной службы заставляют петь „Песню лесных братьев” с оскорбляющим их текстом, против чего якобы было составлено единое обращение.

Эта информация не соответствует действительности.

21 февраля солдаты срочной службы роты штаба и связи 1-ой пехотной бригады получили задание найти новую строевую песню для своей роты. Сержанты из числа солдат срочной службы выбрали песню, которая понравилась не всем. У каждого солдата есть право обратиться к своему непосредственному командиру, этим правом воспользовался один солдат. 22 февраля командир роты решил, что такая версия песни не подходит для исполнения в силах обороны. На этом вопрос был исчерпан.

Строевые песни в 1-ой пехотной бригаде утверждаются командиром бригады. ”Песни лесных братьев” в ее первоначальном варианте в числе утверждённых песен нет. Строевые песни призваны объединять сослуживцев и прививать любовь к родине. В Силах обороны Эстонии плечом к плечу служат лояльные граждане разных национальностей. Поэтому в сборнике солдатских песен 2005-го года присутствует современная версия этой песни, посыл которой остаётся прежним — борьба за независимость Эстонии и сопротивление оккупации.

Силы обороны Эстонии глубоко ценят борьбу за независимость Эстонии во все времена.

Пропагандистская кампания Российской Федерации, которая началась на этой неделе, пытается манипулировать СМИ при помощи неверных фактов, чтобы разобщить людей в силах обороны и в нашем обществе в целом".