Силы обороны: среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства

”Точные данные — дата утечки, количество документов и их вид — выяснят надзорное производство Инспекции по защите данных и расследование Сил обороны. Также в ходе производства станет известно, как именно документы попали в публичный регистр и что стало причиной: халатность конкретного человека или техническая неисправность”, — сказал пресс-секретарь генштаба младший лейтенант Таави Лаазик Delfi.

”На настоящий момент производится проверка имеющихся в регистре документов и исправление ошибок”, — добавил он и отметил, что количество документов в регистре большое, поэтому проверка потребует времени.

Он подчеркнул, что обнародованными оказались некоторые документы, предназначенные для внутреннего пользования (например, резюме дисциплинарных взысканий вместе с приложениями), но не секретные документы. ”Документы, касающиеся непосредственно безопасности, являются государственной тайной и их обрабатывают в другой системе. Среди просочившихся в публичных доступ документов не было документов, которые могли бы нанести урок безопасности государства”, — заверил Лаазик.