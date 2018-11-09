09.11.2018, 14:15

Силы обороны: среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства

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rus.delfi.ee
EST 5
1. jalaväebrigaadi etteotsa sai Vahur Karus. Tseremoonia Tapa sõjaväebaasis
Foto on illustreeriv.Foto: kaitsevägi

Комментируя появившуюся сегодня в Eesti Päevaleht информацию об утечке служебных документов Сил обороны, ведомство подчеркнуло, что среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства.

”Точные данные — дата утечки, количество документов и их вид — выяснят надзорное производство Инспекции по защите данных и расследование Сил обороны. Также в ходе производства станет известно, как именно документы попали в публичный регистр и что стало причиной: халатность конкретного человека или техническая неисправность”, — сказал пресс-секретарь генштаба младший лейтенант Таави Лаазик Delfi.

”На настоящий момент производится проверка имеющихся в регистре документов и исправление ошибок”, — добавил он и отметил, что количество документов в регистре большое, поэтому проверка потребует времени.

Он подчеркнул, что обнародованными оказались некоторые документы, предназначенные для внутреннего пользования (например, резюме дисциплинарных взысканий вместе с приложениями), но не секретные документы. ”Документы, касающиеся непосредственно безопасности, являются государственной тайной и их обрабатывают в другой системе. Среди просочившихся в публичных доступ документов не было документов, которые могли бы нанести урок безопасности государства”, — заверил Лаазик.

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Комментируя появившуюся сегодня в Eesti Päevaleht информацию об утечке служебных документов Сил обороны, ведомство подчеркнуло, что среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства.
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