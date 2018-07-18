18.07.2018, 08:25

Силы обороны объяснили, как сходить по грибы-ягоды и не попасть под обстрел

 (9)
rus.delfi.ee
EST
Indrek Hein seenemetsas
Indrek Hein seenemetsas Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht

Силы обороны напоминают, что на территории учебных полигонов и вблизи мест проведения военных учений необходимо соблюдать действующие требования безопасности и ограничения передвижения.

Военные учения проводятся на территории учебных полигонов круглогодично, поэтому ограничения в передвижении могут действовать и летом в период сбора грибов и ягод. Силы обороны не препятствуют передвижению по территории учебных полигонов в том случае, если там не проводится никаких учебных действий.

Чтобы избежать случайного попадания гражданских лиц на территорию учебных полигонов сил обороны, граница территории обозначается бело-красными или жёлто-красными столбами. На каждом столбе имеется небольшая чёрная стрелка, которая указывает направление, в котором расположена территория полигона. Часть столбов оснащена табличками с номером телефона для получения дополнительной информации и пометкой о границе учебного полигона.

Во время проведения боевых стрельб, подрывных работ и других опасных для жизни действий на флагштоки вывешиваются красные флаги, закрываются подъездные дороги и в случае необходимости выставляется караул, распоряжения которого необходимо всегда выполнять.

При въезде на территорию учебных полигонов расположены информационные стенды с данными о планах проведения учений, когда нахождение на территории полигона является опасным для жизни. Информация о планируемых учениях предоставляется местным самоуправлениям, также вся подробная информация доступна по адресу harjutusvali.mil.ee.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Силы обороны объяснили, как сходить по грибы-ягоды и не попасть под обстрел

18.07.2018
Силы обороны напоминают, что на территории учебных полигонов и вблизи мест проведения военных учений необходимо соблюдать действующие требования безопасности и ограничения передвижения.
Подробнее

Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

18.07.2018
В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт.
Подробнее


Мнение читателя: граффити руками вандалов — это вандализм. В нашей стране, к сожалению, за это не наказывают

18.07.2018
Уверена, что не отыщется ни одного человека, кто бы не слышал названия супермодного течения молодежи, промышляющей уличной росписью стен. Сказала бы “художественной”, но, к сожалению, отыскать в нашем городе эти единичные случаи (они, конечно, имеются) не так-то просто. Зато уродливые надписи, ничего общего с искусством не имеющие, просто лезут на глаза.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Министр заверяет, что ввести принудительное страхование от несчастных случаев на производстве можно без роста налоговой нагрузки

18.07.2018
В связи со страхованием от несчастных случаев на производстве много говорилось о возможном росте налоговой нагрузки, сообщает Министерство социальных дел.
Подробнее

Трамп согласен, что Россия вмешивалась в американские выборы, и готов дать отпор в будущем

18.07.2018
Президент США Дональд Трамп согласился с выводами американских следователей и сотрудников спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, пишет The New York Post. Однако глава государства отрицает тот факт, что вмешательство оказало какое-либо влияние на исход голосования. При этом президент выразил готовность отразить аналогичные попытки вмешательства в будущем.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
160,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
84,15 €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €

Как победить страх перед перелетами, почему стюардессы не боятся летать и как быть, если запаниковал сосед по самолету?

18.07.2018
Авиационный транспорт является не только самым быстрым, но и самым надежным способом добраться из пункта ”А” в пункт ”Б”. Согласитесь, это особенно важно для человека в отпуске, когда каждый день на счету. Более того, статистика происшествий показывает, что самолеты намного безопаснее поездов, автобусов, морского транспорта или автомобилей. Однако, несмотря на это, порядка 15% взрослых во всем мире страдает аэрофобией. Что делать, чтобы не позволить панике овладеть вами в полете и отравить отпуск?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Зарабатывали как могли. Андрес Анвельт о фарцовщиках и проститутках в 80-е

17.07.2018
В этот раз я хочу обратиться к обстоятельствам, которые стали постепенно оказывать влияние на нашу жизнь и нашу безопасность. За криминогенными изменениями 80-х годов стоял целый ряд политических и экономических событий. Первым большим толчком стал стремительный старт развития ковбойского капитализма и его легализация в виде кооперативного (то есть элементарного) предпринимательства.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | Итоги саммита Путин-Трамп: куда подевался наглый "ковбой"?!

17.07.2018
16 июля в Хельсинки состоялся исторический саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Существует совершенно противоположные оценки его итогов, и сегодня свой взгляд на то, что же все-таки произошло в столице Финляндии в нашей студии изложил политолог Пеэтер Тайм. По мнению нашего гостя, американский президент оказался намного слабее своего российского коллеги и во многом предал интересы западного мира.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Глава Luminor требует от Google назвать имя человека, слившего в сеть запись его разговора с работниками

17.07.2018
По данным шведского издания Dagens Nyheter глава банка Luminor Эркки Раазуке ходатайствует о том, чтобы эстонский суд обязал Google обнародовать имя человека, который выложил в интернет видео разговора Раазуке и его работников.
Подробнее