Сиккут: детская бедность из года в год снижается

”Абсолютная бедность среди детей за последние годы снизилась в три раза. Если еще в 2014 году в Эстонии около 10 % детей жили в абсолютной бедности, то к 2017 году уровень абсолютной бедности среди детей снизился до 3,2 %”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Пособия играют значительную роль в сокращении детской бедности. В 2017 году благодаря различным пособиям уровень абсолютной бедности среди детей снизился почти на 70 %.

По словам Рийны Сиккут, многодетность не должна приводить к бедности. Поэтому государство в дополнение к пособию на первого и второго ребенка продолжит выплачивать ежемесячное пособие в 300 евро семьям, в которых воспитываются трое и более детей.

Министр считает, что в обществе нужен единый подход к покрытию определенных и связанных с детьми расходов. В качестве примера Сиккут привела детский сад, место в котором до сих пор оплачивают родители. ”Но если школа и университет бесплатные, то и детский сад не должен накладывать на родителей большую финансовую нагрузку”, — отметила Сиккут.

Расходы на содержание детей растут, соответственно должно повышаться и детское пособие. Социал-демократы выступают за то, чтобы детское пособие на первого и второго ребенка повысилось до 100 евро в месяц. Учащимся профессионально-технических училищ и студентам соцдемы продлят выплату детского пособия до достижения 21 года.

К пресс-релизу приложена инфографика: детские пособия растут, бедность среди детей снижается