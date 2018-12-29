Сиккут: детская бедность из года в год снижается

Уровень абсолютной бедности среди детей продолжил снижаться и достиг 3,2 %, следует из свежих данных Департамента статистики. Значительную роль в этом играет повышение детских пособий. В следующем году пособие на первого и второго ребенка повысится до 60 евро на каждого ребенка. Начиная с третьего ребенка пособие составляет 100 евро в месяц на ребенка.
”Абсолютная бедность среди детей за последние годы снизилась в три раза. Если еще в 2014 году в Эстонии около 10 % детей жили в абсолютной бедности, то к 2017 году уровень абсолютной бедности среди детей снизился до 3,2 %”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
Пособия играют значительную роль в сокращении детской бедности. В 2017 году благодаря различным пособиям уровень абсолютной бедности среди детей снизился почти на 70 %.
По словам Рийны Сиккут, многодетность не должна приводить к бедности. Поэтому государство в дополнение к пособию на первого и второго ребенка продолжит выплачивать ежемесячное пособие в 300 евро семьям, в которых воспитываются трое и более детей.
Министр считает, что в обществе нужен единый подход к покрытию определенных и связанных с детьми расходов. В качестве примера Сиккут привела детский сад, место в котором до сих пор оплачивают родители. ”Но если школа и университет бесплатные, то и детский сад не должен накладывать на родителей большую финансовую нагрузку”, — отметила Сиккут.
Расходы на содержание детей растут, соответственно должно повышаться и детское пособие. Социал-демократы выступают за то, чтобы детское пособие на первого и второго ребенка повысилось до 100 евро в месяц. Учащимся профессионально-технических училищ и студентам соцдемы продлят выплату детского пособия до достижения 21 года.
К пресс-релизу приложена инфографика: детские пособия растут, бедность среди детей снижается
5 дальнейших шагов социал-демократов по улучшению благополучия детей
1. БЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Детский сад — это первый шаг на образовательном пути ребенка. Так же, как школьное и университетское образование, бесплатным должен быть и детский сад. Освободим родителей от платы за место и питание в детском саду.
2. ОЧЕРЕДЬ К ВРАЧУ-СПЕЦИАЛИСТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ — НЕ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ
При сокращении очередей к врачам главным приоритетом являются дети, для которых ожидание приема врача-специалиста не должно превышать одну неделю. Помимо этого, введем пособия на покрытие расходов на стекла для очков и на услуги врачей-ортодонтов.
3. ПРОДОЛЖИМ ПОВЫШЕНИЕ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
Повысим детское пособие на первого и второго ребенка до 100 евро в месяц. Учащимся профессионально-технических училищ и студентам будем выплачивать детское пособие до достижения 21 года.
4. КАЖДОМУ РЕБЕНКУ — РАНЕЦ КУЛЬТУРЫ
Выделим школам на каждого ребенка 100 евро в год, чтобы у всех была возможность попасть в театр, на выставку и любое другое культурное событие.
5. ФОНД ”МОЛОДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ”
Чтобы молодым людям было легче обустроить самостоятельную жизнь, создадим фонд ”Молодежный капитал”. До достижения ребенком совершеннолетия государство вместе с родителями будут вместе откладывать в фонд деньги для их последующего использования, например, на образование или покупку жилья.