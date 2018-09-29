Сийри Сисаск вступит в EKRE и будет баллотироваться в Рийгикогу

Об этом член правления EKRE Хенн Пыллуаас сообщил в субботу, 29 сентября, порталу ERR Uudised, передает rus.err.ee.

ERR ранее сообщал о возможном вступлении Сисаск в EKRE, хотя певица на тот момент не подтвердила и не опровергла эту информацию, отметив лишь, что разделяет многие ценности консерваторов.

По словам Сисаск, ее невозможно заманить в ряды той или иной политической силы. Она принимает решения самостоятельно и в соответствии со своими убеждениями.

"Я хочу высказываться по социальным вопросам, для меня главные темы — это молодежь и окружающая среда", — пояснила певица.

Председатель EKRE Март Хельме ранее сообщал, что на собрании уполномоченных партии 29 сентября будет объявлено о вступлении в EKRE одной известной женщины.