Сийри Сисаск вступит в EKRE и будет баллотироваться в Рийгикогу

Известная певица и музыкант Сийри Сисаск приняла решение вернуться в политику, вступив в Консервативную народную партию (EKRE) и приняв участие в предстоящих парламентских выборах по списку консерваторов.
Об этом член правления EKRE Хенн Пыллуаас сообщил в субботу, 29 сентября, порталу ERR Uudised, передает rus.err.ee.
ERR ранее сообщал о возможном вступлении Сисаск в EKRE, хотя певица на тот момент не подтвердила и не опровергла эту информацию, отметив лишь, что разделяет многие ценности консерваторов.
По словам Сисаск, ее невозможно заманить в ряды той или иной политической силы. Она принимает решения самостоятельно и в соответствии со своими убеждениями.
"Я хочу высказываться по социальным вопросам, для меня главные темы — это молодежь и окружающая среда", — пояснила певица.
Председатель EKRE Март Хельме ранее сообщал, что на собрании уполномоченных партии 29 сентября будет объявлено о вступлении в EKRE одной известной женщины.
Сисаск вступила в 2003 году в Res Publica, баллотировалась в Рийгикогу, набрав 1391 голос, и попала в парламент в качестве замещающего депутата министра финансов Таави Вескимяги.