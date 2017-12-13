Сийм Каллас: я не прокладываю дочери дорогу в председатели партии

Сийм Каллас, занимающий в данный момент должность волостного старейшины Виймси, сказал, что люди, считающие, якобы он пытается сделать из своей дочери Каи Каллас следующего председателя партии, переоценивают его роль в происходящем.

Сегодня утром председатель Партии реформ Ханно Певкур сообщил, что не станет заново выдвигать свою кандидатуру на должность председателя, а поддерживает Каю Каллас. Спекуляции относительно ухода Певкура начались с одного интервью, в котором Сийм Каллас заявил, что Партия реформ могла бы выбрать нвоого председателя не в январе 19, как планировалось, а раньше.

Сийм Каллас опроверг заявления, будто бы это делается в поддержку Каи Каллас. ”Поиски заговора — абсурд. Я не требовал никаких внеочередных выборов”, — сказал Каллас.

Он заверил, что не прокладывает дорогу для Каи Каллас. ”Найдите мне человека, которому я говорил о своей дочери, что она подходит на должность председателя партии. Найдите где-нибудь этого человека. Во-вторых, меня очень тревожит, что личностных качеств Каи не замечают. Смотрите, как много голосов она получила. Они никак со мной не связаны. Меня очень тревожит трактовка, якобы я инициирую в партии смену власти, чтобы выдвинуть свою дочь вперед. Но она у меня молодец”, — добавил Каллас.

Председатель Партии реформ Ханно Певкур разослал сегодня своим однопартийцам письмо, в котором призвал поддержать в качестве следующего председателя Кайю Каллас. Кая Каллас сказала Eesti Päevaleht и Delfi, что это предложение было для нее ”относительно неожиданным”.

”Я, разумеется, благодарю Ханно за такую поддержку, но я должна также выяснить, есть ли она со стороны других членов правления и партии”, — добавила она.

”Уверяю вас, для меня судьба Эстонии и партии в разы важнее, чем позыв судорожно схватиться за свое кресло. Поэтому крайне важно, чтобы партия шла дальше в виде единой команды. Мы должны провести новые выборы, чтобы в партии мог воцариться мир. Во имя этой цели я призываю всех, даже тех, у кого есть со мной или Кайей личные счеты, собраться за спиной Кайи Каллас, чтобы в качестве сплоченной команды отправиться на следующие выборы в Рийгикогу и одержать победу”, — написал Певкур.