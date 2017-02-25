Сийм Каллас: в настоящий момент президент нам не нужен

Эстонский политик Сийм Каллас (68) потихоньку восстанавливается после перенесенной операции на сердце. Недавно он был прооперирован из-за угрозы инфаркта. Накануне Дня независимости, Каллас дал интервью Eesti Päevaleht. В частности, политик заявил, что институт президентства в Эстонии нужно упразднить.

В этом году Каллас отказался от приглашения посетить президентский прием, поскольку было неизвестно, сколько займет времени восстановление после операции. Он был прооперирован 4 января, спустя полтора месяца он похудел на 10 кг. Во время встречи с журналистом, Каллас был в хорошем настроении и полон энергии.

Журналист поинтересовался у Калласа, нужен ли Эстонии президент и напомнил, что недавно писательница Айди Валлик заявила, что не видит в Керсти Кальюлайд президента.

"Не нужен. В настоящий момент президент нам не нужен", — сказал Каллас, который еще в 2002 году выступил с идеей, что должности премьер-министра и президента можно объединить.

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"Да, у Эстонии мог бы быть один глава правительства. И в финансовом плане это было бы гораздо дешевле, если должности президента и премьер-министра были бы объединены", — сказал Каллас.

Напомним, что во время выборов президента в 2016 году Каллас выставлял свою кандидатуру и активно участвовал в президентской гонке.

О том, что эстонский парламентаризм в президенте не нуждается говорил и депутат Рийгикогу от Партии реформ Игорь Грязин, который, кстати, тоже участвовал в президентских выборах.