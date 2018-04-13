Сийм Каллас — реформистам: Певкур не справился с должностью председателя партии, его речи и интервью были скучными

Почетный председатель Партии реформ Сийм Каллас сказал в разосланном однопартийцам письме, что покидающий должность председателя Ханно Певкур не справился с руководящими обязанностями и не смог мотивировать своих сторонников.

Каллас пишет, что Певкур не справился с должностью председателя, хотя Каллас и думал, что он — лучший вариант для партии после ухода с должности Таави Рыйваса. Теперь же, перед выборами в Рийгикогу, партии нужен другой руководитель.

"Я поддерживал его в правлении партии. Но круг его сторонников растворился. Его речи и интервью были скучными и неинтересными", — считает Каллас и добавляет, что будучи председателем фракции реформистов в Рийгикогу, Певкуру тоже не удавалось мотивировать сторонников.

"У партии, как и у любой другой организации должно быть сильное и сплоченное руководство. Певкур не смог этого сделать и теперь он делает все для того, чтобы работа такого руководства под руководством другого председателя была насколько можно сложнее", — заявил Каллас.