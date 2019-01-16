16.01.2019, 16:40

Сийм Каллас покидает пост старейшины Виймси и сосредоточится на Рийгикогу

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rus.delfi.ee
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Siim Kallase jutu- ja autogrammitund Rahvusraamatukogu kohvikus.
Siim Kallase jutu- ja autogrammitund Rahvusraamatukogu kohvikus. Foto: Rauno Volmar

Бывший премьер-министр и европарламентарий, а ныне старейшина волости Виймси реформист Сийм Каллас покидает пост старейшины и сосредоточится на Рийгикогу.

”Я сделал свой выбор. Я покидаю должность старейшины волости, чтобы посвятить себя работе в Рийгикогу. Это означает также, что я намерен направить все силы на предвыборную кампанию. Это правильно как в этическом, так и практическом смысле”, — написал он в Facebook.

"На двух стульях усидеть невозможно”, — сказал Каллас и добавил, что уходить ему жаль.

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