02.10.2018, 13:03

Сийм Каллас о работе в Брюсселе: это сейчас все знают, что там много платят. Тогда мне об этом не было известно ничего

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rus.delfi.ee
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Siim Kallas
Siim KallasFoto: Sven Arbet

Бывший вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас в честь своего 70-летнего юбилея, который он празднует 2 октября, дал эстонскому Delfi большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о своей работе в Брюсселе, где он потрудился десять с половиной лет.

”Сначала я вообще не хотел туда ехать. Меня, можно сказать, отправили насильно. Сегодня я понимаю, что если бы тогда не поехал, то совершил бы большую ошибку”, — сказал он. Каллас признал, что нахождение в Брюсселе пошло на пользу и с точки зрения материального благосостояния: ”Сейчас все знают, что там очень хорошо платят, поэтому все борются за то, чтобы попасть туда. Тогда я об этом ничего не знал”.

”Это было место, не предполагающее путей отступления, — описывает Каллас должность вице-президента Еврокомисси. — Все проблемные вещи оказываются у тебя на столе. Чувствуешь напряжение: здесь мы не сдадимся, надо справиться!”

”Самый главный опыт, который я получил в Европе, — говори с людьми! Отвечай на письма, принимай их, занимайся. То же самое я сейчас пытаюсь делать в Виймси. Проблемами надо заниматься!” — резюмировал Каллас.

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