Сийм Каллас был прооперирован из-за угрозы инфаркта(1)
Эстонский политик Сийм Каллас (Партия реформ) сообщил в социальной сети Facebook, что 4 января перенес операцию из-за угрозы инфаркта.
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