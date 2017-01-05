Эстонский политик Сийм Каллас (Партия реформ) сообщил в социальной сети Facebook, что 4 января перенес операцию из-за угрозы инфаркта.

”Возникновение крайне неприятного давящего чувства в груди, которое я замечал, прежде всего, после достаточно высокой физической нагрузки, побудило меня посоветоваться с врачами. Тщательное кардиологическое исследование показало сужение кровеносных сосудов. В целях предотвращения инфаркта и других возможных неприятностей, врачи посоветовали путем операции привести сердечно-сосудистую систему в порядок. Операция прошла вчера, 04.01.2017. Спасибо всем врачам и персоналу Северо-Эстонской региональной больницы за профессиональную работу и дружелюбие и теплое отношение”, — написал Каллас.