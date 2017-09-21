Шведская сага продолжается: возникли сложности с доставкой праха погибшего мужчины на родину

По словам представителя брата погибшего мужчины, Министерство иностранных дел сделало недостаточно, чтобы получить из Швеции прах его близкого человека. МИД отвечает, что нет доказательств, является ли вообще представитель человеком, которым он себя называет.

С Delfi связался представитель брата погибшего в субботу в Швеции мужчины Алар. "Брату самому очень тяжело говорить об этом, у него слезы подступают к горлу", — объясняет Алар необходимость в представителе.

В субботу мужчину, которого представляет Алар, настигла печальная новость. Полиция пришла к нему под дверь и сообщила, что его брат погиб в Швеции.

После шокирующего сообщения пришлось начать думать, как доставить прах мужчины из Швеции в Эстонию. Для этого Алар в выходные позвонил в Министерство иностранных дел. "Я дал им и номер брата, они раз поговорили с ним и пообещали перезвонить, но до сих пор никто не связывался", — отмечает он.

Сам же Алар попал в порочный круг. "Вопрос был, как мы можем доставить погибшего обратно домой. Для ответа все время давали следующий номер или говорили, что перезвонят, — говорит он. — До сих пор никто не перезвонил. Позвонить его просили как по шведским, так и по эстонским номерам, но вне зависимости от страны Алар не получил помощи.

"Утверждение, что Министерство иностранных дел всесторонне помогает близким погибшего, — это неуместное оскорбление, — возмущен Алар. — Мы как белки в колесе".

По словам генерального директора отдела связей с общественностью Министерства иностранных дел Марии Беловас, МИД общается с братом погибшего, а не с его представителем. "Насчет всей информации и делопроизводства, с которым помогает посольство, мы напрямую контактируем с братом", — говорит Беловас. По утверждению же Алара, с братом контактировали только один раз.

"Кто-то, кто называет себя представителем, для нас третье лицо, которому мы не можем дать информацию по телефону, помимо того, что если есть вопросы, куда следует обращаться", — объясняет Беловас.

По ее словам, сомнительно, что у брата вообще есть какой-то представитель. "Да, с нами контактировал человек, который, по собственному утверждению, очень близко знает родственников погибшего, но у нас нет доказательств, что так и есть", — отмечает она.

Позже инспектор шведской полиции рассказал Delfi, что информация, распространившаяся в медиа, якобы мужчина упал с дерева, не соответствует действительности. По его словам, погибший был пьян и во дворе дома упал на спину, ударился головой и позже скончался. Его друзья же посчитали, что мужчина отдохнет и у него все пройдет.