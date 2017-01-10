Генеральные секретари получивших крупные пожертвования партий заверяют, что между партиями и бизнесменами не было договоренности о том, что последние пожертвуют первыми крупные суммы взамен на поднятие семейных пособий. Тем не менее, из ответов видно, что предприниматели знаки о подобного рода готовности все же подавали.

Генсек Социал-демократической партии Кристен Канарик, комментируя ситуацию, сказал Delfi: ”В конце года я также с большим удивлением заметил, что партии поступили крупные пожертвования. Сами по себе они были сделаны в обычном режиме, но суммы были больше. Задним числом (вчера мне тоже приходилось спекулировать на эту тему) сегодня один из жертвователей подробно объяснил, что речь идет о признании как нынешнего, так и предыдущего правительства за борьбу с демографическим кризисом”.

По словам генсека, он слышал, что об этом говорилось и раньше, но то, когда эти планы стали обсуждаться, сказать не мог, и отметил, что ни передачи партии информации, ни чего-либо подобного не было. Канарик подчеркнул, что реформа семейных пособий являлась одним из столпов предвыборной платформы партии, и последние годы социал-демократы усиленно трудились в этом направлении, поэтому нельзя говорить о том, что пособия были подняты лишь потому, что партиям были обещаны пожертвования.

Генеральный секретарь IRL Керт Карус также подчеркнул, что пожертвования были сделаны законно, то есть их сделали частные лица за счет своего собственного имущества. ”Об этих пожертвованиях я как генеральный секретарь узнал в тот момент, когда они возникли, — сказал он. — Никаких договоренностей относительно этих пожертвований не было, и, насколько мне известно, причиной пожертвований стала прежде всего та семейная политика, за которую IRL стоит уже на самом деле много лет с целью сломать хребет демографической проблемы”.

”Говорить сегодня о том, что какие-то предприниматели купили себе закон, — это абсурд”, — подчеркнул он.

Генеральный секретарь Партии реформ Реймо Небокат подтвердил, что в период с 24 по 28 декабря прошлого года партии от восьмерых предпринимателей поступили пожертвования в размере 16 000, то есть всего 128 000 евро. ”Поступление пожертвований — приятный сюрприз, и, вероятно, причина кроется в мировоззрении партии, которое было успешно внедрено Правительством Республики”, — сказал он.

Согласно данным Delfi и Eesti Päevaleht, восемь крупных бизнесменов в конце 2016 года пожертвовали четырем партиям Рийгикогу почти 900 000 евро, так как новая коалиция серьезно повысила детские пособия.

Социал-демократическая партия, Партия реформ, Центристская партия и IRL получили по 28 000 евро от каждого из восьми предпринимателей. Сумма пожертвований в общей сложности составила почти 900 000 евро.