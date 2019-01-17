Штрафов будет больше. Рийгикогу узаконивает мобильные камеры контроля скорости

Необходимость внесения поправок в законодательство вызвана тем, что действующая редакция Закона о дорожном движении позволяет применять только стационарные камеры в системах автоматического контроля скоростного режима. Мобильные средства могут использоваться для осуществления контроля за дорожным движением только в ручном режиме.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что мобильные камеры контроля скорости не изменят правовую ситуацию для людей, поскольку последствия нарушения для нарушителя останутся прежними.

Одним из прогнозируемых последствий усиленного контроля скоростного режима станет рост собираемости штрафов. По расчетам МВД, использование мобильных камер принесет дополнительный доход в размере 1,5 млн евро в 2019 году.