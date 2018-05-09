Штраф без занесения в регистр: в Эстонии ускорили производство по более легким видам проступков

Сегодня на заседании 86 голосами ”за” Рийгикогу принял закон, призванный ввести сокращенное производство для более легких видов проступков.

Новый вид производства позволит сэкономить время для участников производства и полиции и предотвратить применение чрезмерных мер наказания. Нарушения, подлежащие рассмотрению в сокращенном порядке, не будут заноситься в Пенитенциарный регистр.

Легкими проступками будут считаться, например, проезд в общественном транспорте без билета, парковка в неположенном месте, игнорирование красного света светофора, поездка в машине без использования ремней безопасности, превышение скорости не более чем на 20 км/ч и езда без наличия дорожного страхования. В таких случаях в зависимости от конкретного правонарушения назначается денежный штраф в размере от 20 до 80 евро.

Применение сокращенного производства значительно сокращает время оформления документов. В настоящее время производство по делу о проступке занимает в среднем 20 минут. Благодаря поправкам, длительность процедуры сократится до пяти минут. Предположительно использование сокращенного производства позволит сэкономить время в объеме одного полицейского патруля в сутки.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс и, в связи с этим, в другие законы (580 SE) вступит в силу 1 января 2019 года.