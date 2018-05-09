09.05.2018, 19:00

Штраф без занесения в регистр: в Эстонии ускорили производство по более легким видам проступков

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
Politseireid Kalamajas
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня на заседании 86 голосами ”за” Рийгикогу принял закон, призванный ввести сокращенное производство для более легких видов проступков.

Новый вид производства позволит сэкономить время для участников производства и полиции и предотвратить применение чрезмерных мер наказания. Нарушения, подлежащие рассмотрению в сокращенном порядке, не будут заноситься в Пенитенциарный регистр.

Легкими проступками будут считаться, например, проезд в общественном транспорте без билета, парковка в неположенном месте, игнорирование красного света светофора, поездка в машине без использования ремней безопасности, превышение скорости не более чем на 20 км/ч и езда без наличия дорожного страхования. В таких случаях в зависимости от конкретного правонарушения назначается денежный штраф в размере от 20 до 80 евро.

Применение сокращенного производства значительно сокращает время оформления документов. В настоящее время производство по делу о проступке занимает в среднем 20 минут. Благодаря поправкам, длительность процедуры сократится до пяти минут. Предположительно использование сокращенного производства позволит сэкономить время в объеме одного полицейского патруля в сутки.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс и, в связи с этим, в другие законы (580 SE) вступит в силу 1 января 2019 года.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День Победы и День Европы

09.05.2018
9 мая в стране отмечали и День Европы, и День Победы. Также сегодня астролога Игоря Манга обвинили в домогательствах, а ночью стало известно, что Элина Нечаева прошла в финал Евровидения. Обо всем самом интересном — в нашей традиционной подборке.
Подробнее

"Засунул руку в штаны". Астролог Игорь Манг оказался в центре скандала с домогательствами

09.05.2018
В сегодняшней передаче "Pealtnägija" будет история об общественном деятеле, который, как утверждается, домогается своих клиенток. По словам источников Delfi, речь идет об астрологе Игоре Манге.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €
-20% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBR/12
179,- €
143,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Реакция на громкие убийства в Ида-Вирумаа: в полиции произойдут кадровые изменения

09.05.2018
Совершенные в течение апреля в Ида-Вирумаа два громких убийства, когда руками мужчин были убиты девушка в Кохтла-Ярве и женщина в Нарве, повлекут за собой кадровые изменения в Идаской префектуре. Сообщивший об этом глава МВД говорит о должностной халатности и должностной ответственности, пишет Põhjarannik.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Охрана оттолкнула ветерана ВОВ от Путина. Реакция президента

09.05.2018
Некрасивый инцидент произошел после окончания парада Победы на Красной площади. Президент России Владимир Путин направлялся в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, когда сотрудник охраны (видимо, ФСО) довольно резво оттеснил оказавшегося у него на пути ветерана Великой Отечественной войны, пишет МК.
Подробнее